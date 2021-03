L’ANCIENNE star d’EastEnders, Carol Harrison, a accusé l’émission BBC1 d’essayer de remplacer des acteurs plus âgés par des acteurs plus jeunes pendant son passage dans le feuilleton.

L’actrice a joué Louise Raymond, maman du personnage de Martine McCutcheon, Tiffany Mitchell, jusqu’en 1999. Elle a apprécié de nombreuses histoires dramatiques, notamment en aidant le feuilleton à remporter son premier BAFTA pour la liaison de Louise avec Grant Mitchell (Ross Kemp).

Carol dit que la série l’a ensuite supprimée parce qu’elle était « dépassée », mais maintenant elle affirme que cela faisait partie d’un stratagème délibéré visant à donner à l’ensemble du casting un profil plus jeune.

Elle a déclaré: «Je pense que c’était vraiment délibéré de se débarrasser de ce groupe d’âge et de n’avoir que de jeunes acteurs et des personnages plus âgés dont on ne pouvait pas se débarrasser.

«Ce n’était pas que moi. Ils se sont débarrassés de tout un tas de gens. Ils voulaient éradiquer les 40 ans comme vous l’aviez dépassé. J’étais une marchandise et j’ai été traité comme c ** p.

«C’était très étrange pour moi, car je ne l’avais jamais vécu auparavant et c’était très douloureux.

Dans un scénario, Louise a commencé une liaison avec le petit garçon Gianni di Marco qui l’a traitée de vieille mamie après avoir trouvé de la teinture pour les cheveux dans son placard et une autre ligne a vu Louise s’excuser pour sa silhouette en disant: « mon corps n’est pas ce qu’il était ».

S’exprimant dans le premier épisode de Girl Talk, une toute nouvelle émission sur YouTube animée par Melanie Blake, auteur du Sunday Times Best Seller Ruthless Women, Carol a déclaré: «C’était choquant pour moi, mais je pensais que ce devait être ce qui se passait quand vous obtenez à plus de 40 ans, parce que c’est ainsi que mon personnage était dépeint et que je me sentais sur ce plateau.

«Je pensais que j’étais peut-être trop sensible, c’était un personnage. Mais cela a affecté ma confiance et la façon dont je me sentais.

Carol, 66 ans, a affirmé qu’EastEnders l’avait renvoyée sans avertissement. «J’avais des histoires massives encore et encore et elles m’ont vraiment travaillé et j’ai appris dans le journal que j’y allais», a-t-elle déclaré.

«Je suis allé voir le responsable et il a dit: ‘Ouais, eh bien, vous savez que nous avons eu beaucoup de vous. Nous vous avons en quelque sorte fait et nous ne pouvons pas nous permettre de vous garder, car nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un supplément bien payé.

«Il était très clair que je n’étais pas aimé par la nouvelle personne qui est arrivée. C’était vraiment dérangeant parce que je n’avais jamais eu ça auparavant. Dans mon autre vie professionnelle, j’avais eu du plaisir et du soutien. Je ne pouvais pas le comprendre et je me suis dit: « est-ce que je vais mal? » mais je ne l’étais pas. Je faisais tout mon possible et le public pensait que c’était génial.

Le nouveau roman torride de Melanie Blake, Ruthless Women, se déroule dans le monde du feuilleton télévisé fictif Falcon Bay et voit les stars de l’émission être minées par leurs patrons de savon, le contrôleur réseau décidant que toutes les femmes de plus de 40 ans l’ont dépassé et commencent à se nourrir. cela dans leurs scripts.

Carol a déclaré: «Ruthless Women est incroyable, il y a tellement de révélations qui sont vraies. Vous le lirez et vous penserez que ces choses ne peuvent pas se produire, mais je suis ici pour témoigner qu’elles l’ont fait et qu’elles le font.

«C’était difficile à lire, car cela ressemblait tellement à mon expérience dans la série, mais à certains égards, c’était cathartique, car cela m’a fait réaliser que ce n’était pas seulement moi. J’avais l’impression que quelqu’un traversait ça avec moi.

Carol, qui a joué dans une tournée à guichets fermés en 2019 des Thunder Girls avant la pandémie, a ajouté: «J’ai eu une panne après avoir quitté EastEnders. Je me suis senti totalement abandonné.

«C’était tellement difficile de trouver du travail après ça, parce que j’étais identifié à ce personnage et je pensais que le monde était arrivé à sa fin. Je pensais que j’étais sur le tas de ferraille à 42 ans. »

Le premier épisode de Girl Talk est disponible sur Youtube.

Ruthless Women est disponible sur Amazone.