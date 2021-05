La star d’EastEnders, Brian Conley, révèle que son père a travaillé sur le feuilleton pendant 25 ans et a mis ses affiches sur le plateau

Le nouveau venu d’EASTENDERS, Brian Conley, a révélé que son père travaillait sur le feuilleton pendant 25 ans – et avait mis ses affiches partout sur la place.

Le comédien rejoint le feuilleton en tant que père égaré de Sonia Fowler, Terry Cant.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

Brian jouera Terry, le père perdu depuis longtemps de Sonia Fowler[/caption]

Mais ce n’est pas sa première apparition à Walford car son père bien-aimé était l’un des hommes accessoires du savon.

Brian a raconté comment son fier père Colin – qui travaillait également comme chauffeur de taxi – avait l’habitude de placer des affiches de tournée de Brian partout sur la place.

«Il était souvent là-bas beaucoup et postait des affiches sur les marchés – on pouvait me voir en arrière-plan d’une scène de Gillian Taylforth», a déclaré Brian.

Et il a raconté comment il a pleuré quand il est entré pour la première fois sur le plateau.

Il a dit: «Il y a tellement de mes amis qui ne sont pas dans cette position, et je ne peux pas vous dire à quel point j’ai de la chance.

BBC

L’acteur a pleuré lors de sa première visite sur le plateau[/caption]

«Et c’est pourquoi quand j’étais sur cette place la première fois, j’ai pleuré.

«Parce que j’ai apprécié combien d’autres personnes mourraient pour être ici et mourraient simplement pour faire partie de l’entreprise dans laquelle j’ai personnellement, et tant de mes amis, grandi.

«Dans deux ans, je serai dans ce jeu depuis 50 ans. J’ai commencé ma carrière professionnelle à l’âge de 12 ans.

«Je suis allé à l’école de scène et j’avais ma carte d’équité à 12 ans, et j’ai payé ma place à l’école en faisant des publicités, en faisant cela.

«Et donc j’ai grandi et j’ai eu de graves symptômes de sevrage pendant ce verrouillage.»









Conley a également révélé qu’il avait dû livrer des lignes tout en regardant une balle de tennis plutôt qu’un de ses collègues membres de la distribution en raison des restrictions de coronavirus sur le plateau.

Il a dit que c’était difficile « parce que vous ne pouvez pas jouer avec » d’autres acteurs et il a répété à la maison en utilisant des balles de tennis pour s’y habituer.

«J’ai mis une balle de tennis sur un bâton, juste pour avoir l’habitude de le faire, et je l’appelle même Sonia», a-t-il déclaré.