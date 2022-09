La star d’EastEnders, Brian Conley, pose avec une femme et une fille rarement vues lors d’une soirée à Londres

La star d’EASTENDERS, Brian Conley, a posé avec sa femme et sa fille rarement vues lors d’une soirée à Londres hier soir.

L’acteur – qui interprète Thomas Cotton dans le feuilleton de la BBC – a assisté à la soirée d’après-spectacle Gala Performance pour Moulin Rouge ! La comédie musicale au Piccadilly Theatre hier soir.

La star d’EastEnders, Brian Conley, était tout sourire avec sa femme et sa fille rarement vues lors d’un événement hier soir[/caption]

Brian a joué Thomas Cotton dans EastEnders[/caption]

Brian, 61 ans, était de bonne humeur alors qu’il souriait à la caméra avec sa famille.

La star du savon était élégante dans une veste bleu marine tartan, un polo bleu marine et un jean en denim.

Il a complété le look avec une paire de chaussures marron.

Sa femme Anne-Marie avait l’air incroyable dans un chemisier blanc, une veste blazer noire et un pantalon large.

Elle a attaché ses cheveux et accessoirisé avec des talons peep-toe.

Le couple – qui s’est marié en 1996 – a également été rejoint par leur fille Amy, 25 ans.

Amy s’est gardée au chaud dans un manteau nude à simple boutonnage et a bercé une robe noire en dessous.

Brian et Anne-Marie partagent également une autre fille ensemble appelée Lucy, née en 2002.





Brian, qui joue le père perdu depuis longtemps de Sonia Fowler, Terry Cant, sur EastEnders, a récemment parlé de sa première rencontre extraordinaire avec sa femme.

Il a dit OK ! magazine : « Il y avait un ventriloque qui s’appelait Ray Alan qui avait une marionnette qui s’appelait Lord Charles et j’étais en panto avec lui, et sa femme travaillait avec Anne-Marie.

“La femme de Ray a dit qu’il y avait une jolie fille dans son bureau qui serait parfaite pour moi, alors elle l’a amenée à l’un des spectacles.

“Anne-Marie est venue dans les coulisses de la loge et elle n’avait jamais vu un homme se maquiller autant [laughs].

“Nous nous sentions tous les deux très mal à l’aise et elle avait très peur, car j’étais tellement orange !

«Mais nous avons fini par échanger des numéros et le reste appartient à l’histoire. Quand j’ai rencontré Anne-Marie pour la première fois, elle arrêtait une chambre.

“Elle entrait et les gens disaient:” Oh mon Dieu, regarde cette fille. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles nous sommes ensemble depuis 31 ans.

“Nous venons de fêter nos 25 ans de mariage.”

Brian est sur EastEnders depuis 2021[/caption]