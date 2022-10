La star d’EastEnders, Bobby Brazier, embrasse une mystérieuse fille aux NTA mais part avec une autre femme

L’acteur d’EASTENDERS, Bobby Brazier, était la vie et l’âme des NTA – et a été photographié main dans la main avec une co-vedette et embrassant une mystérieuse fille avant de partir avec une autre femme.

La star du feuilleton, qui joue Freddie Slater, s’est occupée de la fête qui s’est poursuivie jusque tard dans la nuit au Civic Center de Wembley.

Bobby arrive aux NTA avec la star d’EastEnders, Danielle Harold[/caption]

Mais l’acteur a été vu quittant la fête avec une troisième fille[/caption]

Il a d’abord été photographié arrivant à la cérémonie main dans la main avec Danielle Harold, qui joue Lola Pearce dans EastEnders.

Plus tard à l’after party, Bobby, 19 ans, fils de la défunte star de télé-réalité Jade Goody, a été vu en train de bécoter une femme mystérieuse sur la piste de danse.

Lorsque la fête s’est terminée vers 1 heure du matin, il a été photographié partant avec une autre femme magnifique.

Un fêtard a déclaré au Sun: “Bobby vivait sa meilleure vie aux NTA et y allait vraiment.

«Il a pris quelques verres au pub avant la cérémonie et était proche de Danielle à leur arrivée. Ils se tenaient la main et il était un vrai gentleman.

“Danielle a fini par rentrer chez elle après la fin de la cérémonie et Bobby a déménagé à l’after party où il a attiré l’attention d’une femme brune.

«Ils ont commencé à se bécoter sur la piste de danse devant tout le monde – il se fichait de savoir qui pouvait le voir.

“Plus tard, après s’être arraché, il quittait la fête avec une autre fille magnifique et quelques amis.





“Bobby n’a pas pu s’empêcher de sourire toute la nuit – il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.”

L’étoile montante Bobby est célibataire depuis qu’il s’est séparé de sa petite amie modèle Liberty Love cet été.

Le couple avait suscité des discussions sur une réconciliation le mois dernier après avoir publié une photo d’eux ensemble sur Instagram.

Bobby a déjà expliqué à quel point il avait aimé rejoindre EastEnders – un travail qui était un rêve de toute une vie de sa défunte mère Jade.

Il a déclaré: “Tout le monde, des scénaristes à la restauration, tout le casting, il n’y a pas une personne qui se démarque mais ils m’ont fait sentir si bien accueilli si rapidement, je me sens vraiment chanceux parce que je me sens très tôt je me suis glissé dans un endroit de calme.

“J’ai l’impression que cela se traduit à l’écran, donc je n’ai pas l’air stupide comme si je ne savais pas ce que je fais et c’est uniquement parce que tout le monde autour de moi me met à l’aise.”