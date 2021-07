La star d’EastEnders, Ben Champniss, annonce qu’il est devenu papa alors que l’acteur Shrimpy accueille un petit garçon

La star d’EASTENERS, Ben Champniss, a révélé qu’il était devenu papa après l’accouchement de sa partenaire Georgie.

L’acteur, qui incarne Shrimpy, le détenteur de l’étal de marché, a posté une photo du couple et de leur petit garçon – portant l’un des chapeaux de marque du personnage.

L’acteur d’EastEnders Ben Champniss a révélé qu’il était devenu papa[/caption]

Il a partagé l’adorable cliché sur Instagram en écrivant : « Je vous présente Freddie Robert Champniss. Né le samedi 24 juillet à 17h40. Pesant 7 livres.

Ben a ajouté: « Georgie est la personne la plus cool et la plus incroyable que je connaisse, et elle et Freddie se débrouillent si bien !!

« Nous sommes si heureux de vous rencontrer enfin, Freddie ! La dernière pièce du puzzle. La vie faite . «

L’acteur a été rapidement félicité par ses co-stars d’EastEnders, avec Jamie Borthwick, qui joue Jay, écrivant : « Félicitations à vous deux . «

Luisa Bradshaw White, qui a joué Tina Carter, a ajouté: « Ahh tellement d’amour pour vous deux. Toutes nos félicitations! J’ai hâte de vous croiser tous !!! X. »

Ben a annoncé la nouvelle de leur bébé en février en écrivant: « Georgie et moi sommes ravis d’annoncer que nous allons avoir un bébé !! »

Le marchand Shrimpy fait partie du feuilleton de la BBC depuis 2014, date à laquelle il a ouvert le marché de Bridge Street en vendant des chapeaux.

Shrimpy est l’un des marchands les plus en vue d’EastEnders[/caption]

Elle a partagé une série de photos adorables de son fils nouveau-né Freddie[/caption]