La star d’EastEnders, Adam Woodyatt, ferme sa société de gestion après avoir emménagé dans un camping-car de 93 000 £

La star d’EASTENERS, Adam Woodyatt, a fermé sa société de gestion après avoir perdu son seul client… lui-même.

La star du soap de 52 ans – qui a emménagé dans un camping-car de 93 000 £ – a formé l’agence de talents avec son ex-femme Beverley Sharp.

Médias sociaux – Se référer à la source

Adam Woodyatt a fermé son agence de talents – photographié dans son camping-car[/caption]

Elle a organisé sa carrière et négocié des accords panto et son salaire à six chiffres EastEnders.

Mais après s’être séparé de Beverley, il a maintenant débranché le site Web de l’entreprise.

XL – basé à Leamington Spa, Warwickshire – offrait un « service de gestion personnelle » et le site Web d’une page donnait une adresse e-mail pour les soumissions d’acteurs.

Mais la légende de Ian Beale – qui fait actuellement une pause dans le feuilleton pour apparaître dans une version scénique d’un drame policier de Peter James – était la seule star dans les livres.

@adamwoodyatt/Instagram

Adam avec son ex-femme Beverley Sharp[/caption]

Et il est maintenant représenté par la société londonienne QTalent.

XL est toujours cotée en tant qu’entreprise sur Companies House et en 2019 avait un résultat net de près de 250 000 £.

Le couple dirigeait également une entreprise de gin ensemble, mais a également cessé de produire de l’alcool.

Le favori du savon a lancé 40 £ la bouteille de gin Neat en 2017.

Et l’alcool a reçu des critiques élogieuses d’experts et de parieurs – la star a même conclu un accord pour fournir le grog aux restaurants dirigés par l’icône de la nourriture Marco Pierre White.

Nouvelles du soir de Manchester

La paire a lancé un gin ensemble mais ils ont cessé de produire de l’alcool[/caption]

BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

Adam ne devrait pas revenir sur EastEnders avant l’année prochaine[/caption]





Mais l’entreprise a eu du mal à gagner de l’argent et en 2019 a fait son dernier lot.

Une source de l’industrie a déclaré: « C’est dommage car c’était un produit populaire dans les magasins en ligne, mais cela n’a clairement pas généré de profit pour Adam. »

L’année dernière, il a été révélé comment Adam et Beverley – qui ont deux enfants ensemble – s’étaient séparés après 22 ans de mariage.

Le Sun a contacté le représentant d’Adam pour commentaires.