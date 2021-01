Adam Woodyatt a fait une diatribe furieuse après avoir été poursuivi par un conducteur en colère alors qu’il faisait du vélo.

L’acteur d’EastEnders, qui joue Ian Beale, a qualifié l’automobiliste de « w **** r » et a admis qu’elle « leur avait fait signe » ce qui avait causé la dispute.

Se référant à ses histoires Instagram dimanche après-midi, Adam a déclaré: «Si le conducteur de la voiture à qui j’ai fait un geste et appelé aw **** r quand il a doublé sur une voie étroite, il s’est ensuite retourné et m’a rattrapé plus loin sur la route, alors il pouvait me dire à quel point j’avais tort de faire du vélo sur la route …

Adam a ensuite rappelé au conducteur ce que disent les règles, en continuant: « Avant de dépasser, vous devez vous assurer que la route est suffisamment libre devant vous. »

Il a poursuivi: « Ne dépassez que lorsque c’est sûr et légal de le faire. Vous devriez donner aux cyclistes au moins autant de place que vous le feriez pour dépasser une voiture. »

Cela vient comme il a été révélé qu’Adam prendrait une pause d’EastEnders.

Il a joué Ian Beale pendant 35 ans, le personnage le plus ancien du feuilleton BBC One.

Une source a déclaré au Daily Star: « Les écrivains restent muets sur ce qui se passe, donc on ne sait pas encore ce que l’avenir réserve au personnage.

« Il n’y a aucune garantie et tout peut arriver à Albert Square. »

Ils ont ensuite dit: « Ce sera étrange pour les téléspectateurs de ne pas avoir Ian à l’écran pendant si longtemps. Mais ce sera bien pour Adam d’avoir un peu de temps après avoir travaillé sur l’émission pendant si longtemps. »