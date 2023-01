La star d’EastEnders a le cœur brisé alors qu’un membre bien-aimé de la famille décède

La star d’EASTENDERS, Shona McGarty, a été dévastée par la mort de son chien de famille, Mitch.

La star du feuilleton – qui joue Whitney Dean sur le feuilleton BBC One – a déclaré qu’elle avait acheté le Jack Russell noir et blanc avec son premier chèque de paie EastEnders à l’âge de 16 ans.

Instagram

Shona McGarty d’EastEnders a dit au revoir à son adorable toutou Mitch[/caption] Instagram

Le Jack Russell est malheureusement décédé[/caption] Éclaboussure

Shona a félicité le doux animal d’être là pour elle pendant ses moments les plus sombres[/caption]

Shona, maintenant âgée de 31 ans, a décidé de nommer l’animal à quatre pattes d’après le personnage à l’écran de la co-vedette Steve McFadden, Phil Mitchell, car ils partageaient des traits “fougueux” similaires.

Shona a partagé une série de jolies photos de Mitch, depuis qu’il était un petit chiot, jusqu’à des photos de lui tout grand.

Sur une photo, la favorite de la télévision a été vue en train de poser avec l’animal à fourrure et sur une autre photo, Mitch tenait compagnie à Shona pendant qu’elle dormait.

La star de la télé a écrit un message réconfortant, écrivant: «Quand j’ai obtenu le travail sur EastEnders, vivant toujours à la maison, et mon premier chèque de paie à l’âge de 16 ans, j’ai acheté un magnifique petit chiot, pour ma famille.

« Un magnifique Jack Russell noir et blanc.

“Quand je l’ai rencontré, il était si vocal, un vrai petit gars fougueux. Un peu comme Phil Mitchell. Alors, j’ai décidé de l’appeler Mitch. Après Mitchell bien sûr.

L’actrice – qui s’est récemment séparée de sa co-vedette Max Bowden – a félicité l’adorable toutou d’avoir été là pendant ses moments les plus sombres.

“Il nous a rendus si heureux et nous nous sommes tellement amusés”, a-t-elle poursuivi.

« Ma sœur, Mitch et moi avons grandi ensemble. Il adorait se déguiser, il adorait son bal, il adorait essayer de mordre les ombres sur les murs ! Il avait un cœur si bon, il attrapait des souris ou des mouches, et voulait juste jouer avec eux, sans jamais leur faire de mal.

« Il était si incroyablement rapide ! Il se montrerait et devancerait tous les autres chiens du parc. Il était aussi un énorme flirt avec les dames.

« Il a changé nos vies. Il nous a montré tellement d’amour. Il était là pour moi quand j’étais contrarié ou blessé, il était toujours à mes côtés.

“Aujourd’hui, nous avons perdu mon petit compagnon – nous nous souviendrons toujours de toi Mitchy, repose en paix.”

Cela vient après que Shona ait mis fin à sa courte romance avec sa co-star d’EastEnders, Max Bowden.

Elle a rompu peu de temps après qu’il soit devenu papa pour la première fois avec son ex-petite amie.

Une source a déclaré: “Il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Max et les choses devenaient trop compliquées avec l’implication de Shona.

“Max aura toujours beaucoup d’amour et de respect pour Shona mais ce n’est tout simplement pas le bon moment.

“Tout le monde essaie de rendre les choses aussi gênantes que possible sur le plateau – heureusement, ils n’ont pas beaucoup de scènes ensemble.”

Un ami proche du couple a ajouté: “Max et Shona n’en ont jamais parlé publiquement mais comme leur entourage le sait, ils n’ont jamais été dans une relation officielle.

“Ils restent des amis proches qui ont décidé de ne rien poursuivre de romantique il y a quelques mois.“

Le mois dernier, l’ex de Max, Roisin Buckle, a donné naissance à un petit garçon après leur séparation en avril.

Max et Shona sont devenus officiels sur Instagram en août de cette année après que The Sun ait révélé leur romance secrète et raconté comment ils étaient devenus « inséparables ».

C’est venu alors qu’une amie de l’ex de Max, Roisin, a révélé qu’elle s’était sentie “humiliée et manquée de respect” lorsqu’elle a appris sa proximité avec son collègue membre de la distribution.

Bbc

Shona est surtout connue pour jouer Whitney Dean dans EastEnders[/caption]