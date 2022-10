La star d’EastEnders, 83 ans, exclut de prendre sa retraite et s’ouvre sur la vie sur le plateau

La star d’EASTENDERS, Rudolph Walker, a exclu l’idée de prendre sa retraite – insistant sur le fait qu’il n’en a pas encore fini.

L’acteur de Patrick Trueman – qui vient de fêter ses 83 ans – est devenu une icône absolue du feuilleton après sa première apparition sur Albert Square en 2001.

Rudolph Walker est devenu une légende d’EastEnders pour son interprétation de Patrick Trueman[/caption]

L’homme de 81 ans a récemment assisté aux Pride of Britain Awards aux côtés de sa co-star Tameka Empson[/caption]

Aux Pride of Britain Awards, Rudolph a déclaré à Metro : « Vous prenez votre retraite ? Qu’est-ce que c’est?! Non, j’aime ça, j’aime être là, j’aime travailler.

«Je suis sûr qu’il y aura des intrigues qui vont surgir, étant ici depuis plusieurs années. Je suis sûr qu’il y a des choses passionnantes dans le pipeline.

“Bien sûr, je ne peux pas révéler s’il y a quelque chose à venir !”

Pendant ce temps, lui et le casting sont toujours clairement tous les meilleurs amis, comme il a poursuivi: “Vous parlez à l’un des acteurs d’EastEnders, nous aimons simplement travailler ensemble.”

Rudolph a reçu l’année dernière un CBE pour ses services au théâtre et à la charité.

Il a été honoré du prix par le roi Charles, qui était prince de Galles à l’époque.

Rudolph a déclaré à l’époque que Charles faisait en sorte que tout le monde se sente “extrêmement détendu”, mais a révélé qu’il avait brièvement confondu EastEnders avec Coronation Street.

“Il était intéressé par l’émission, il savait que j’y étais depuis longtemps et ça”, a-t-il déclaré à l’AP.





“Me voici à l’âge mûr de 81 ans, je passe à 82 ans, je le fais toujours et j’en profite toujours.

“C’était très relaxant, il nous a fait nous sentir extrêmement détendus et il était intéressé par le fait que je continue d’avancer.

“Il a parlé de Coronation Street et j’ai dit:” Non, non, vous parlez de l’opposition. Parlons d’EastEnders.’ »

Randolph est apparu pour la première fois sur Albert Square en 2001[/caption]