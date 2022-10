La star de Zwigato, Kapil Sharma, assiste au festival du film de Busan avec sa femme Ginni Chatrath, la réalisatrice Nandita Das

Kapil Sharma a assisté à la première asiatique de son prochain film Zwigato au 27e Festival international du film de Busan en Corée du Sud. Kapil était accompagné de sa réalisatrice Nandita Das, de sa femme Ginni Chatrath et de sa co-vedette Shahana Goswami.

Le comédien as a partagé quelques moments de la première sur ses réseaux sociaux, et les photos de la première sont devenues virales en un rien de temps. Dans un article de carrousel, Kapil a posté un selfie où il pose avec ses trois chanceuses. Sharma avait l’air pimpant dans un costume entièrement noir, et il a partagé les photos avec la légende : “Gangs of #busan #zwigato #biff #busaninternationalfilmfestival #southkorea #film #happiness #gratitude.”

Plus tôt en septembre, Zwigato a été présenté en première au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2022, dans la section “Cinéma mondial contemporain”. Le film est une satire sociale sur l’économie de la livraison de nourriture en Inde, intitulée à juste titre Zwigato, combinant les noms des deux géants de la livraison de nourriture, Swiggy et Zomato. Réalisé par Nandita Das et produit par Applause Entertainment, Zwigato met en lumière la lutte d’un homme ordinaire.

En parlant de Zwigato, il met en lumière la vie des gens ordinaires dans la réalité socio-économique émergente d’une Inde numérique où l’embauche et le licenciement deviennent rapidement la norme. Soulignant le rôle de l’économie des concerts à venir, le film – qui se déroule à Bhubaneswar – tourne autour du directeur d’usine Manas, joué par Kapil Sharma, qui perd son emploi avec l’apparition de COVID-19.

Pour soutenir sa famille de cinq personnes, dont sa femme Pratima, interprétée par Shahana Goswami, deux enfants et sa mère vieillissante, Manas parvient à trouver un emploi de livreur de nourriture avec l’application appelée Zwigato. Jusqu’à présent contente d’être femme au foyer, Pratima essaie elle aussi de trouver un emploi, dont celui de masseuse. Alors qu’il parcourt la ville sur son vélo avec le sac à dos signature de l’application en bandoulière autour de ses épaules, le stress et la nature chaotique de son nouveau travail commencent à peser sur Manas car il doit être évalué par les clients à qui il fait livraisons de nourriture. Ce système de notation l’empêche un jour d’accéder à l’application, ce qui le rend à nouveau sans emploi.