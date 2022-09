La star de YouTube “tue cinq personnes dont un enfant” dans un horrible accident d’autoroute lorsque sa voiture de sport a percuté un taxi de plein fouet

Une star de YOUTUBE a été arrêtée après que sa voiture de sport aurait percuté un taxi de plein fouet, tuant un enfant et cinq adultes.

Les flics allèguent que le créateur de contenu mexicain, qui s’appelle Heisenwolf, a causé le fracas après que son moteur à haute puissance a fait carrière dans la voie opposée sur une autoroute.

Le youtubeur Heisenwolf a été arrêté Crédit : Flash d’information

Les flics prétendent qu’il a percuté un taxi de plein fouet Crédit : YouTube

Selon la police, le YouTuber, dont le vrai nom serait Amado Amir Gonzalez, a percuté le taxi à Atlacomulco dimanche.

L’accident aurait impliqué une Chevrolet Camaro rouge appartenant au jeune homme de 26 ans et un taxi Nissan Tsuru, dans lequel les six victimes voyageaient.

Selon les procureurs, la voiture de sport a percuté le taxi, tuant trois hommes âgés de 26, 35 et 62 ans et deux femmes âgées de 30 et 56 ans.

Un enfant de moins de dix ans a également été tué.

Il est entendu que le chauffeur de taxi et deux des passagers sont morts sur les lieux tandis que les trois autres ont été transportés d’urgence à l’hôpital, où ils sont décédés plus tard.

Gonzalez – qui compte plus de 1,47 million d’abonnés sur YouTube – a été blessé dans l’accident et transporté à l’hôpital.

Il a été arrêté et doit comparaître devant un juge à une date ultérieure après sa sortie de l’hôpital.

Les autorités ont ouvert une enquête pour homicide involontaire sur cet incident.

Gonzalez a lancé sa chaîne YouTube en 2011 sous le nom de Heisenwolf.

Il s’est fait connaître pour ses clips expliquant, par exemple, des films en trois minutes ou moins.

La voiture de sport accidentée du YouTuber Crédit : YouTube

Six personnes dont un enfant ont été tuées dans la collision Crédit : YouTube