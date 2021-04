Une infirmière praticienne qui a traité la star de YouTube Stevie Ryan avant de se suicider a été accusée d’avoir eu une relation sexuelle avec elle et de lui avoir dit de ne pas aller à l’hôpital lorsqu’elle était suicidaire.

Ryan, une actrice et comédienne devenue célèbre sur YouTube avec des imitations de célébrités, s’est suicidée dans sa maison de Los Angeles en 2017 à l’âge de 33 ans.

De nouveaux détails sont maintenant apparus sur les derniers mois de Ryan en raison de poursuites judiciaires engagées contre le praticien en soins infirmiers, Gerald Baltz, qui cherche à révoquer ou suspendre ses licences.

Le California Board of Registered Nursing est à l’origine de l’action en justice contre Baltz après l’avoir accusé d’inconduite, de négligence grave et d’incompétence en relation avec son traitement de Ryan.

Le dossier de la commission des soins infirmiers, obtenu par le LA Times, accuse Baltz d’avoir entretenu une relation irrégulière avec Ryan alors qu’elle était sa patiente pendant deux ans.

Il a également été accusé d’avoir eu une relation sexuelle avec elle trois mois avant son suicide alors qu’elle était soignée par quelqu’un d’autre mais dans le même établissement où il travaillait.

Ryan avait commencé à voir Baltz pour un traitement en 2015 environ un an après que son émission télévisée de comédie de croquis sur VH1, « Stevie TV », ait été brusquement annulée.

Au cours des deux années que Baltz a traité Ryan, il lui a prescrit une gamme de médicaments pour la dépression, la schizophrénie et le trouble bipolaire, selon le dossier.

Pendant ce temps, il est accusé de ne pas avoir supervisé Ryan alors qu’elle était suicidaire.

Le dossier comprend des textes que Ryan avait envoyés à ses amis à propos de Baltz, y compris un message dans lequel elle a déclaré que Baltz lui avait dit de ne pas aller à l’hôpital.

«J’ai vu mon doc. Il a dit NE PAS aller à l’hôpital », a envoyé Ryan à un ami.

«Il me met ENCORE sous de nouveaux médicaments … Mais il est si sexy … comme FINE … Je pense que je sors avec mon médecin maintenant.

Le dossier suggère que Baltz a mis fin à leur relation médecin-patient après deux ans afin qu’ils puissent commencer une relation. Selon les SMS, cette relation semble durer quelques semaines.

Ryan avait envoyé un texto à une amie en avril 2017 disant qu’elle avait demandé à son « doc » de sortir et qu’il avait accepté mais qu’il ne pouvait plus la soigner.

Il l’a référée à un autre médecin de l’établissement, Insight Choices, où il travaillait en tant qu’entrepreneur, selon le dossier.

Dans des textes prétendument échangés entre les deux sur l’éthique de la relation, Baltz a écrit: « Je suis un guérisseur, ce serait contraire à l’éthique pour moi … pas vous … j’ai prêté serment !! »

Un autre texte disait: « Si je faisais quelque chose pour vous faire du mal, ce ne serait pas seulement un déménagement, mais cela ferait disparaître 10 ans d’école et de travail pour moi. »

Baltz a nié avoir envoyé les messages lorsqu’il a été interrogé par un enquêteur de la commission des soins infirmiers. Il aurait également dit à Ryan de supprimer certains de leurs échanges.

Alors que la relation commençait à se détériorer fin avril, Baltz aurait envoyé un texto à Ryan: « J’ai fait une horrible erreur de jugement. Vous aviez besoin d’aide et j’ai aggravé la situation.

Lors d’un échange de texte de rupture que Ryan aurait eu avec Baltz, dont elle a partagé des captures d’écran avec un ami, il lui a dit: « Alors tu ne veux plus sortir avec toi? C’est bon, j’ai pensé que vous ne pensiez peut-être pas clairement. Ça craint, je t’aime bien mais si c’est ce que tu dis, je te laisserai tranquille.

Quelques jours plus tard, il lui aurait écrit: « Écoutez, je me sens mal à propos de tout cela. Le plus important est votre santé mentale. C’est exactement pourquoi je suis un idiot.

Ryan a continué à suivre un traitement dans l’établissement, mais a finalement arrêté parce que Baltz y travaillait, indique le dossier.

Dans une interview avec l’enquêteur du conseil des soins infirmiers après sa mort, Baltz a reconnu qu’il savait que Ryan avait eu des pensées suicidaires.

Les allégations formulées dans le dossier sont similaires à celles formulées dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée que les parents de Ryan ont intenté contre Baltz en 2018.

Ce procès comprenait des allégations selon lesquelles ils avaient eu une relation sexuelle.

Il a réglé le procès pour 200 000 $.

Baltz possède quatre licences d’infirmières actives en Californie, ce qui lui permet de fournir des soins de santé psychiatrique et mentale. En tant qu’infirmier praticien, il est autorisé à prescrire des médicaments.

Il détient plusieurs diplômes en sciences infirmières de l’Université Saint Louis.

Baltz travaille toujours comme infirmier psychiatrique, selon son profil LinkedIn.

Ryan était devenu célèbre sur YouTube – sous le nom de personnage Little Loca – avec des imitations de célébrités. Ryan a ensuite présenté une émission de sketchs sur VH1 Stevie TV, qui a ensuite été annulée, et a co-animé une émission-débat sur les relations avec Brody Jenner (ci-dessus).

Le père de Ryan, Steve Ryan, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la relation de sa fille avec Baltz avant son suicide.

Il a dit qu’il faisait pression pour que Baltz soit tenu responsable des allégations étant donné qu’il traite toujours les autres.

‘Nous savons qu’elle était vulnérable … et [Baltz] a prêté serment … d’aider et non de nuire. Et je ne pense pas qu’il ait aidé du tout », a-t-il déclaré.

«Je ne veux pas ruiner la vie de quelqu’un. Mais … au moins, il a une vie à ruiner.

Ryan était devenu célèbre sur YouTube – sous le nom de personnage Little Loca – avec des imitations de célébrités, notamment Justin Bieber, Kim Kardashian et Amy Winehouse.

Elle a été rapidement récupérée par les patrons d’Hollywood.

Ryan a ensuite présenté une émission de sketchs sur VH1 Stevie TV, qui a ensuite été annulée, et a co-animé une émission-débat sur les relations avec Brody Jenner.

Dans une précédente interview discutant des réponses qu’elle a reçues pour ses vidéos, elle a déclaré: « Peu importe qui vous êtes … vous pouvez être la personne la plus talentueuse au monde et vous mettez n’importe quoi sur Internet et tout ce que vous allez obtenir. est des réponses haineuses.

«Je ne savais pas cela à l’époque. Je pense que personne ne le savait encore. J’étais comme, ‘Oh non, ils ne l’ont pas fait! Ces salopes ne savent pas ce qu’elles viennent de demander!

« Alors j’ai créé Little Loca en pensant: « Je vais donner à YouTube c’est un ** maintenant. » J’ai créé Little Loca et j’ai pensé que je le ferais et ferais peur aux gens.