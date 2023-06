La star de YouTube, M. Beast, affirme qu’il a snobé l’invitation à voyager sur le sous-marin touristique condamné du Titanic

M. Beast affirme qu’il a rejeté une offre de voyage sur le sous-marin touristique condamné Titanic.

Le YouTuber de 25 ans, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a déclaré une semaine après la disparition du submersible Titan qu’il trouvait pétrifiant qu’il aurait pu être sur le navire, qui a implosé dans l’océan Atlantique, tuant les cinq personnes à bord.

M. Beast – qui compte 160 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et a une valeur nette d’environ 500 millions de dollars – a tweeté dimanche : « J’ai été invité plus tôt ce mois-ci à piloter le sous-marin titanesque, j’ai dit non.

Icône de caméra M. Beast affirme qu’il a rejeté une offre de voyage sur le sous-marin touristique condamné Titanic. Crédit: BANG – Nouvelles du divertissement

« Un peu effrayant que j’aurais pu être dessus. »

La sensation en ligne, connue pour ses cascades et ses défis exagérés, a également partagé une image recadrée de ce qui semblait être un SMS l’invitant au voyage.

Une partie disait : « De plus, je vais sur le Titanic dans un sous-marin à la fin de ce mois. L’équipe serait ravie de vous avoir avec nous.

Des détails tels que l’expéditeur du message n’ont pas été inclus.

Le submersible Titan d’OceanGate Explorations a perdu la communication avec son vaisseau-mère Polar Prince environ une heure et 45 minutes après sa descente vers l’épave du Titanic le dimanche 18 juin.

Si vous souhaitez voir ce contenu, veuillez ajuster votre Paramètres des cookies . Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies, veuillez consulter notre Guide des cookies.

Si M. Beast avait rejoint le voyage, il aurait très probablement été tué avec les victimes de la tragédie – le célèbre commandant de la marine française devenu expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet; l’explorateur britannique milliardaire Hamish Harding ; l’homme d’affaires milliardaire pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Sulaiman ; et le PDG et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

Des débris de la catastrophe ont été retrouvés dans deux champs de débris à environ 1 600 pieds du site du Titanic.

La Gendarmerie royale du Canada enquête sur les circonstances des décès, et le surintendant Kent Osmond dit qu’une équipe a été formée pour une étude préliminaire sur la tragédie qui s’est déroulée dans un coin reculé de l’Atlantique Nord.

L’inspection examinera si une enquête complète est justifiée ou si des lois ont été enfreintes, selon CBC.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse s’il y avait des soupçons d’activité criminelle en ce moment, le surintendant Osmond a déclaré: «Il n’y a aucun soupçon d’activité criminelle en soi, mais la GRC prend des mesures initiales pour évaluer si nous allons ou non descendre cela. route. »

Cette enquête se déroulera parallèlement aux enquêtes des Bureaux de la sécurité des transports du Canada et des États-Unis.

Le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains a déclaré que les débris trouvés après l’accident étaient compatibles avec une « implosion catastrophique ».