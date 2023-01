La star de YouTube Keenan Cahill est décédée à l’âge de 27 ans après des complications d’une opération à cœur ouvert

Keenan Cahill, la star de YouTube qui a créé des vidéos virales de synchronisation labiale avec des célébrités telles que Katy Perry, Justin Bieber et 50 Cent, est décédée. Il avait 27 ans.

La personnalité des médias sociaux, qui a reçu un diagnostic de maladie génétique rare, le syndrome de Maroteaux-Lamy à l’âge d’un an, est décédée jeudi après avoir développé des complications à la suite d’une récente opération à cœur ouvert, selon un GoFundMe mis en place par sa famille.

“Nous sommes tristes d’annoncer le décès de Keenan Cahill”, lit-on sur la page Facebook officielle de Cahill.

Il a poursuivi: “Keenan est une source d’inspiration et célébrons en nous souvenant de tout le contenu qu’il a créé, des artistes avec lesquels il a collaboré, de la musique qu’il a produite et de l’amour qu’il avait pour tous ceux qui l’ont soutenu au fil des ans.”

Le GoFundMe a été organisé par la tante de Cahill, Katie Owens, la sœur de sa mère Erin Cahill, afin de payer les frais médicaux et funéraires.

“Nous sommes dévastés d’annoncer que notre neveu, Keenan Cahill, est décédé le 29 décembre à l’âge de 27 ans”, a écrit Owens sur GoFundMe. “Douze jours plus tôt, il avait subi une opération à cœur ouvert et commençait à se rétablir, mais des complications sont survenues qu’il n’a pas pu surmonter.”

Elle a poursuivi: “Keenan souffrait du syndrome de Maroteaux-Lamy, qui est une maladie progressive qui provoque l’agrandissement, l’inflammation ou la cicatrisation de nombreux tissus et organes, et finalement leur dépérissement.”

“Il a été diagnostiqué pour la première fois à l’âge d’un an. En raison de sa maladie rare, il a subi d’innombrables interventions chirurgicales au cours de sa courte vie, y compris une greffe de moelle osseuse.”

Né à Elmhurst, dans l’Illinois, Cahill est devenu l’une des premières stars de YouTube après être devenu célèbre grâce à ses vidéos populaires de synchronisation labiale qu’il a commencé à publier sur la plate-forme en 2010. La chaîne de Cahill compte actuellement 725 000 abonnés et plus de 500 millions de vues. Sa première vidéo, dans laquelle il a synchronisé les lèvres avec la chanson à succès “Teenage Dream” de Katy Perry, est devenue virale et compte 58 millions de vues. Le clip a attiré l’attention de Perry, et elle a tendu la main à Cahill.

Les deux se sont rencontrés en 2011 lors de sa tournée California Dreams et la superstar de la pop a rejoint Cahill pour un duo de “Teenage Dream” qui a été publié sur sa chaîne YouTube.

En novembre 2010, 50 Cent est apparu dans une vidéo sur la chaîne de Cahill dans laquelle les deux se sont synchronisés sur les lèvres avec la chanson du rappeur avec Jeremih “Down on Me”.

Parmi les autres stars qui ont collaboré à des vidéos avec la célébrité Internet, citons Justin Bieber, Britney Spears, Ariana Grande, Nick Cannon, David Guetta, Jason Derulo, Tyra Banks et DJ Pauly D.

En 2011, Cahill est apparu avec Jennifer Aniston dans une publicité pour SmartWater. Cahill a également rejoint le duo de musique électronique LMFAO sur scène pour une performance aux American Music Awards 2011.

Le Youtubeur est apparu avec Adam Levine, Sia et Ryan Tedder dans le clip de la chanson “Uncharted” de Sara Bareilles en 2011.

Owens a noté sur la page GoFundMe que Cahill “n’a jamais gagné beaucoup d’argent, mais il aimait ce qu’il faisait et faisait sourire tant de gens”.

Après l’annonce de son décès, Pauly D a partagé un hommage à Cahill sur Twitter. Il a posté une photo de lui avec Cahill et a écrit : “Rip Keenan. Merci de toujours faire sourire le monde.”

Perez Hilton a partagé une vidéo de son duo avec Cahill avec la chanson de Maroon 5 “Moves Like Jagger” et a tweeté “Rest in Love”.