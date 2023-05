La star de YouTube, Hank Green, révèle un diagnostic de cancer – National

Hank Green a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Dans un Vidéo de 13 minutes partagé sur sa chaîne YouTube vendredi matin, l’auteur à succès et vlogueur scientifique du New York Times a révélé son diagnostic de lymphome.

« J’ai remarqué que mes ganglions lymphatiques étaient gros », a-t-il déclaré en se souvenant de son premier symptôme visible, ajoutant que le médecin n’était pas trop inquiet mais avait décidé de l’envoyer passer une échographie.

« Le technicien de la salle d’échographie disait: » Je vais chercher un médecin « », a-t-il expliqué en riant. « Ce n’est pas ce que vous voulez qu’il se passe », a-t-il ajouté.

« Il semble probable que nous ayons attrapé le mien tôt. J’attends toujours une analyse pour en quelque sorte confirmer cela », a déclaré Green, 43 ans, ajoutant qu’il commencerait une chimiothérapie au moment où la vidéo serait téléchargée. Dans la description de la vidéo, il a partagé qu’un scanner PET/CT a montré que le cancer ne s’est pas propagé – une très bonne nouvelle en ce qui concerne un diagnostic de cancer.

ENVOYEZ-MOI DES PELICANS IM CHEMO — Hank Green (@hankgreen) 19 mai 2023

Utilisant sa marque de bonne humeur, tout en gardant les choses très franches, Green a partagé avec les téléspectateurs sa foi dans les traitements médicaux éprouvés, la science du lymphome et les «bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles» de son diagnostic.

« C’est quelque chose qui s’appelle le lymphome de Hodgkin, comme l’un des cancers les plus traitables. Il répond très bien au traitement », a-t-il déclaré.

Selon la Société canadienne du cancer, la survie nette à cinq ans des lymphome de Hodgkin patients est de 85%, ce qui signifie qu’en moyenne, 85% des personnes diagnostiquées avec le cancer survivront pendant au moins cinq ans. Cependant, l’organisation note que la survie du lymphome hodgkinien est affectée par le volume de la tumeur, l’absence de symptômes qui affectent tout le corps (appelés «symptômes B»), ainsi que la précocité du diagnostic du cancer.

Green et son frère John, un auteur pour jeunes adultes, sont devenus célèbres sur Internet grâce à leur chaîne YouTube partagée, vlogbrothers. Ils ont également collaboré à d’autres projets populaires, dont le podcast Cher Hank et John et une chaîne YouTube appelée Cours intensif.

Green a également gagné en popularité grâce à ses vidéos éducatives sur Instagram et TIC Tacoù il partage des explications accessibles et faciles à assimiler sur certaines des questions scientifiques les plus complexes au monde.

Développer un cancer a toujours été quelque chose dont il a été conscient, a déclaré Green dans la vidéo, partageant qu’il avait plusieurs facteurs de risque pour la maladie, notamment certains médicaments qu’il a pris, une maladie auto-immune et une mononucléose dans son enfance.

Il a également pris du temps dans la vidéo pour établir des limites avec son public, expliquant que même s’il apprécie le soutien et l’amour de ses téléspectateurs, il n’est pas prêt à parler publiquement de la façon dont le diagnostic affecte sa vie personnelle.

Il a également précisé qu’il n’était pas intéressé à entendre parler de traitements alternatifs au cancer, affirmant qu’il faisait pleinement confiance à son équipe médicale et aux protocoles qui ont été développés au cours d’années de tests médicaux et de science.

J’ai fait tout cela pour distraire les gens du but de Matthew Tkachuk hier soir. — Hank Green (@hankgreen) 19 mai 2023

Green a également expliqué qu’il ne se sentirait peut-être pas prêt à créer autant de contenu qu’il le fait habituellement, demandant à comprendre s’il choisit de réduire son activité pendant un certain temps et de se concentrer sur ses traitements et sa récupération.

« Je suis une personne très motivée et je prends des obligations, comme si je les tenais très au sérieux, et elles me pèsent beaucoup et causent beaucoup de stress quand il y a un espace entre ce que je ressens et je devrais faire et ce que je ressens capable de faire et ce que je suis capable de faire », a-t-il déclaré, soulignant qu’il espère que ses fans seront « d’accord avec lui pour faire des trucs » quand il se sentira à la hauteur.

« Je le joue à l’oreille », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Je sais que je vais me sentir comme une poubelle, comme si ça allait être vraiment désagréable. »

John a partagé la nouvelle sur sa propre page Twitter, en écrivant : « Quelques nouvelles importantes de Hank. Mon petit frère est mon collaborateur le plus proche, mon plus vieil ami et mon héros absolu. Merci de l’aimer comme moi et de nous soutenir – et les uns les autres – dans une période difficile.

Quelques nouvelles importantes de Hank. Mon petit frère est mon collaborateur le plus proche, mon plus vieil ami et mon héros absolu. Merci de l’aimer comme moi et de nous soutenir – et les uns les autres – dans une période difficile.https://t.co/tWsRFbR6wa – John Green (@sportswithjohn) 19 mai 2023

Les fans ont répondu à la nouvelle avec une avalanche de soutien, lui faisant écho à la gentillesse pour laquelle les frères Green sont devenus connus.

Reconnaissant pour tout ce que vous et votre frère nous avez donné, sur de nombreux fronts. En lui envoyant tous mes vœux alors qu’il fait face à ce défi ! – Chris Connelly (@ChrisConnelly) 19 mai 2023

Je m’en fous si c’est parasocial mais l’amour légitime et se soucient de toi comme si tu étais mon oncle bizarre que je ne vois jamais. Vous m’avez fourni, sans le savoir, tant de force au fil des ans et j’espère que vous sentez que la communauté peut vous donner de la force !! — alix ils/elle (@ilatkeyou) 19 mai 2023

Green a déclaré que même s’il n’accepte pas les conseils médicaux non sollicités, il souhaite entendre des suggestions d’émissions de télévision, de films et de jeux vidéo légers pour le distraire.

« Comme, pas d’émotion… des choses vraiment stupides qui ne vous feront pas pleurer, qui ne feront pleurer personne. »