Actualités américaines

Un amateur de sensations fortes a été filmé en train de traverser deux gratte-ciel abandonnés de Los Angeles sur une corde raide – et maintenant la police le poursuit.

Ben Schneider a traversé lentement mais sûrement deux tours taguées de graffitis à environ 500 pieds du sol tout en utilisant une slackline et en portant un harnais de sécurité, selon KNBC.

Le joueur de 28 ans a réussi à passer d’un côté à l’autre en gardant les bras tendus pour garder son équilibre tandis que quelques copains ont attrapé le cœur battant. moment sur bandey compris à l’aide d’un drone.

Ben Schneider a publié une vidéo YouTube de lui marchant sur une corde raide à travers les deux tours au début du mois. Ben Schneider / KABC

La cascade mettant sa vie en danger a ensuite été publiée en ligne.

«C’était très effrayant. Je regardais en bas… Quand tu as peur, tu commences à trembler et quand tu trembles, la ligne tremble et puis tu tombes », Schneider a déclaré à ABC 7 Los Angeles.

« Je ne voulais pas tomber. Il vous suffit de calmer votre esprit.

Il a déclaré au commissariat que pendant que les bâtiments étaient gardés par la police, un groupe d’amis brandissait des pancartes religieuses comme leurre pendant qu’il se glissait dans l’un des bâtiments vacants et atteignait le sommet.

« La police est définitivement après moi, c’est pourquoi il est très risqué pour moi de faire cet entretien », a-t-il ajouté lors de l’entretien.

Le joueur de 28 ans a réussi à passer d’un côté à l’autre, en gardant les bras tendus pour maintenir son équilibre. Quelques amis ont filmé ce moment palpitant, notamment à l’aide d’un drone. Ben Schneider / KABC

Le LAPD a déclaré qu’il enquêtait actuellement sur la vidéo de la cascade défiant la mort. Ben Schneider / KABC

« Il y a un policier juste là », a déclaré Schneider en désignant un véhicule de police. « Si ce policier tourne simplement la tête et me regarde, je suis en prison… Un grand risque s’accompagne d’une grande récompense. »

Le LAPD a déclaré dans un communiqué qu’il avait ouvert une enquête sur cette cascade, selon le Los Angeles Times.

« Ce n’est pas sécuritaire et cela présente un risque pour les intrus, le grand public et les agents de sécurité publique, y compris notre service d’incendie en cas d’urgence », a déclaré le ministère.

Les bâtiments étaient en construction depuis des années avant que le promoteur ne manque d’argent en 2019, les laissant stériles et attirant les graffeurs, a rapporté le journal.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}