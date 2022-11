La star de “Young Rock” Uli Latufeku parle de la représentation polynésienne

“Young Rock” de NBC revient à la télévision ce soir et nous avons une exclusivité avec l’un des le spectacle met en vedette Uli Latufeku avant la première.

Uli Latukefu parle du transfert de la production “Young Rock” de l’Australie à Memphis

Si vous n’avez jamais vu la série auparavant, elle est basée sur la vie de l’une des PLUS GRANDES stars d’Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson et présente Johnson comme lui-même alors qu’il se souvient de certains des moments les plus importants de sa vie. Adrian Groulx joue, “Dewey” la version enfant de Dwayne, tandis que Bradley Constant dépeint un adolescent Dwayne et Uli Latukefu stars en tant que jeune adulte Dwayne, naviguant d’abord dans une carrière de football universitaire puis rejoignant finalement l’entreprise familiale – WRESTLING. Joseph Lee Anderson joue le célèbre père de The Rock, Rocky Johnson, tandis que Stacey Leilua joue sa mère Ata Johnson et Ana Tuisila joue le rôle de sa grand-mère, Lia Maivia. Le spectacle est drôle et réconfortant, parfait pour les familles à regarder ensemble. Le scénario explore également certains des moments les plus difficiles que Johnson et sa famille ont vécus alors qu’il se dirigeait vers la star que nous connaissons aujourd’hui.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est récemment entretenue avec Uli Latukefu du récent déménagement de la production NBC à Memphis après le tournage des deux premières saisons en Australie, où il vivait auparavant.

“Je pense que le fait d’être ici en Amérique crée un sentiment totalement différent dans la série”, a déclaré Latukefu à BOSSIP. “Surtout moi venant d’Australie, cela met une énergie différente dans le spectacle, donc j’adore ça. Memphis est une grande ville. Dewayne a passé beaucoup de temps ici. C’est plutôt chouette de retracer ses pas dans des endroits où il a été. Downtown Bruno, avec qui Dewayne a passé beaucoup de temps quand il était à Memphis, est ici. Il vient sur le plateau. Même le rencontrer et entendre ses histoires est assez amusant.

Alors que les autres jeunes acteurs qui jouent Johnson dans “Young Rock”, Bradley Constant et Adrian Groulx ne sont pas polynésiens (Constant est biracial et Groulx est canadien, avec une origine caribéenne), Latukefu est – avec un arrière-plan de l’ascendance maternelle de Johnson et le show fait un excellent travail en incorporant des éléments de la culture polynésienne et samoane.

“C’est quelque chose que je ne connais pas, en ce qui concerne notre sous-représentation ici aux États-Unis”, a déclaré Latukefu à BOSSIP. “En Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est évidemment plus courant, mais je suis tellement fier de ce spectacle.”

“Tout d’abord, c’est une belle histoire”, a poursuivi Latukefu. « C’est une véritable histoire de richesses et il y a cette couche de culture polynésienne. C’est beau. Beaucoup de gens nous connaissent en tant que navigateurs de l’océan. Nos ancêtres ont navigué sur le plus grand océan du monde grâce aux étoiles. Sans blague. C’est nous. Ils sont connus pour être des guerriers, mais il y a tellement de couches dans notre peuple que je suis si heureux que nous puissions les explorer. C’est très courant dans la lutte, venant d’Australie, j’avais l’habitude de regarder Jimmy Superfly Snuka et King Haku – et King Haku vient des Tonga, d’où je viens. C’était comme ‘Quoi ?! Nous sommes à la télé ? et maintenant c’est je suis à la télé, Stacey est à la télé, Ana est à la télé… »

Alors qu’Uli connaissait déjà la lutte en la regardant à la télévision, il a déclaré à BOSSIP qu’il n’avait en fait jamais pratiqué ce sport avant de remporter son rôle dans “Young Rock”. Heureusement, son expérience de joueur de rugby lui a permis de comprendre un peu plus facilement – ​​et il a également reçu de nombreux conseils de Chavo Guerrero Jr. qui travaille avec le casting pour rendre les scènes de lutte fidèles à la réalité.

“Pour moi, c’était intimidant parce que Dwayne a un style très spécifique que les gens lui reconnaissent”, a déclaré Latufeku à BOSSIP. « J’ai recommencé à zéro. Nous avons Chavo Guerrero qui est de la partie. J’ai grandi en jouant au rugby. Je m’épanouis dessus, j’adore ça et les gens de mon bout du monde, du bout du monde de Dwayne, du Pacifique Sud, nous adorons ce genre de choses. On mange ce truc. Donc, pour moi, venir faire de la lutte, c’est une seconde nature.

Ce qui n’est pas nécessairement devenu une seconde nature, ce sont les costumes fidèles à la réalité que Latufeku et les autres acteurs, que la plupart des gens pourraient appeler avec désinvolture “booty shorts”.

“Mec, écoutez, ce n’est pas seulement porter presque rien”, a déclaré Latufeku à BOSSIP. «Vous devez courir partout, avoir les jambes retournées dans rien. Si vous aviez des insécurités concernant votre corps, elles doivent partir. C’est un peu intimidant parce que vous savez que ce ne sont pas seulement les gens dans la salle qui regardent, ce sont des millions de personnes. Mais oui, vous devez juste vous mettre au travail.

En parlant de garder les choses professionnelles, l’athlète devenu acteur a crédité Dwayne Johnson comme le “professionnel accompli” qui lui a donné beaucoup de conseils sur le travail. Latufeku et Johnson ont également récemment travaillé ensemble sur le film “Black Adam” qui est actuellement en salles.

“Je ne veux pas paraître partial, mais c’est un professionnel accompli”, a déclaré Latufeku à propos de Johnson. « Vient faire son travail, traite tout le monde avec respect. Traite tout le monde en reconnaissant que leur travail compte et qu’il est super drôle. Il a un grand sens de l’humour. Travailler avec lui, c’est la première fois que beaucoup d’entre nous le voient, donc c’était comme un moment de boucle. C’est le mec mais c’est l’esprit qu’il porte dans tout ce qu’il fait et je l’aime, il est comme un grand frère et il a beaucoup fait pour moi. Nous. Je viens de faire ‘Black Adam’ ensemble. Professionnellement parlant, je dirais qu’il est définitivement un mentor.

Uli a également fait l’éloge de ses co-stars, qui, selon lui, sont toutes d’accord sur leur objectif sur le plateau.

« Ils sont comme des petits frères pour moi », a déclaré Latufeku à propos de Bradley Constant et Adrian Groulx. “C’est tellement drôle pour moi parce que j’ai regardé Xeason l’autre jour comme un récapitulatif pour moi-même et Adrian était comme un bébé et cette saison, il est comme [mimics deep voice] ‘Hé quoi de neuf les gars?’ Mais j’aime ces garçons, ils sont comme mes frères et je les ai vus tellement grandir au cours de ces trois années. Bradley est tellement adorable, il ressemble beaucoup à Dwayne, très proche de sa mère. C’est dommage que la façon dont nous tournons ne nous permette pas de passer beaucoup de temps ensemble. Donc ils sont cool et Stacey (Leilua) et Joe (Joseph Lee Anderson) — c’est un peu drôle parce qu’il est plus jeune que moi ; il fait un si bon travail dans ce rôle, et Stacey qui joue ma mère n’a que deux ans de plus que moi, donc c’est presque comme si nous étions amis plutôt que mère/père, mais c’est toute la famille. Nous avons tous ressenti la même chose à propos de cette histoire, oui, il s’agit de Dwayne, mais il s’agit aussi de tout le monde dans sa vie, c’est ainsi que nous l’avons abordé.

Le lien familial qui s’est développé sur le plateau est évident lorsque vous regardez l’émission !

Assurez-vous d’écouter “Young Rock” sur NBC ce soir à 20h30 HNE !