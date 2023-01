La star de “Young and the Restless”, Tracey Bregman, reçoit le prix Emmy de remplacement après un incendie dévastateur en 2018

L’actrice de “The Young and the Restless” Tracey Bregman a retrouvé son Daytime Emmy Award.

En 2018, l’actrice a perdu sa maison et son prix tant convoité lors de l’incendie dévastateur de Malibu Woolsey. Lors de l’apparition de Bregman mardi sur “The Talk”, elle a été surprise avec un trophée de remplacement.

“Je comprends que l’Emmy a été endommagé de manière irréparable”, a déclaré la co-animatrice de “The Talk”, Natalie Morales. “Alors, ta famille à ‘Young and the Restless’ voulait avoir quelque chose pour toi.”

Le mari à l’écran de Bregman, Christian Le Blanc, lui a présenté une boîte noire sur scène.

“Maintenant, je voudrais présenter ceci, un Emmy pour une ingénue exceptionnelle dans une série dramatique de jour”, a déclaré Le Blanc en remettant le prix à Bregman. “Mais cette fois, c’est de la part des gens qui vous aiment, vous respectent et vous chérissent, votre CBS, votre famille ‘Young and the Restless’, et je suis tellement honoré de pouvoir vous donner ça.”

Bregman était ravie et surprise de recevoir sa remplaçante.

“Ce fut l’une des expériences les plus extraordinaires et les plus sincères de ma carrière”, a déclaré Bregman après avoir reçu la statue de la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS).

“J’ai essayé de ne pas entrer dans le ‘cri laid’ [on] l’air. Merci à ma famille “Young and the Restless”, NATAS, “The Talk” et à tous ceux qui ont rendu ce moment possible. Mon cœur est si plein”, a-t-elle poursuivi.

Adam Sharp, président et chef de la direction de NATAS, a déclaré qu’il était “dévasté” d’apprendre que le prix original de Bregman avait pris feu en 2018.

“Nous avons été dévastés d’apprendre la destruction de la maison de Tracey, et avec elle, son Emmy Award bien mérité”, a-t-il déclaré. “Comme nos juges l’ont reconnu, la statuette Emmy est un symbole de son travail acharné et de son dévouement exceptionnel à son métier. Nous sommes heureux qu’elle soit de retour à la maison, là où elle appartient.”

Bregman a d’abord remporté son Emmy en 1985 dans la catégorie ingénue / femme exceptionnelle de l’époque dans une série dramatique pour son rôle de Lauren Fenmore dans le feuilleton de jour.

Pendant l’épisode de “The Talk”, Bregman célébrait son 40e anniversaire dans l’émission de CBS, “The Young and the Restless”. Bregman est également apparu en tant que Lauren Fenmore dans le feuilleton de jour “The Bold and The Beautiful”.