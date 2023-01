La star de “Yellowstone” Piper Perabo détaille les “valeurs” de l’émission avec lesquelles elle s’aligne

L’actrice de “Yellowstone” Piper Perabo parle franchement de son personnage et de la série télévisée à succès.

Perabo dépeint Summer Higgins, l’activiste écologiste qui séjourne avec John Dutton (Kevin Costner) après sa sortie de prison après une condamnation pour désobéissance civile. Elle devient la conseillère environnementale du gouverneur nouvellement élu du Montana. Dans la vraie vie, l’actrice se considère comme une militante écologiste et utilise souvent son Twitter pour sensibiliser le public. Elle a également rejoint la manifestation contre le changement climatique de Jane Fonda en 2019.

Dans une interview avec Variety, on a demandé à Perabo si elle craignait que son personnage ne soit perçu comme un “latte libéral”, c’est ainsi que Beth Dutton (Kelly Reilly) perçoit son personnage.

“J’étais un peu inquiet, parce que c’est ainsi que Beth voit Summer au début, et le public est tellement amoureux de Beth que sa vision de quelqu’un a tendance à les influencer”, a expliqué Perabo.

LA PREMIÈRE DE “YELLOWSTONE” ÉTABLIT UN RECORD ALORS QUE LE CRÉATEUR EXPLIQUE UN RISQUE D’UN MILLIARD DE DOLLARS DERRIÈRE LE SUCCÈS

Lorsqu’on lui a demandé comment ses propres opinions politiques ne s’alignaient pas nécessairement sur celles de la famille Dutton, Perabo a partagé que les différences en faisaient une “partie amusante du processus” et qu’elle avait, en fait, beaucoup plus en commun avec la famille que les gens. pourrait s’attendre.

“C’est une partie amusante du processus. Je veux dire, personne ne dit que chaque personnage de ‘Yellowstone’ est un ange, ou même correct”, a-t-elle commencé.

“Il y a beaucoup de choses auxquelles Taylor Sheridan et l’univers de” Yellowstone “croient et auxquelles je crois vraiment, comme la représentation des valeurs amérindiennes et des différentes tribus, et la lutte et la politique interne de la vie de famille. Il y a tellement de choses là-bas que je vraiment aligné avec, et aussi lorsque vous décollez les couches, la conservation des terres est quelque chose sur laquelle, lorsque vous arrivez à l’image de zoom arrière, nous sommes vraiment d’accord. Je pense que c’est cool d’avoir une émission qui a des valeurs très différentes qui sont dans conversation – et parfois dans une altercation physique.”

‘YELLOWSTONE’ STAR WES BENTLEY S’OUVRE SUR LA DÉPENDANCE À LA DROGUE, ÊTRE LE PERSONNAGE LE PLUS ‘DÉTESTÉ’ SUR HIT SHOW

Perabo a également parlé de passer beaucoup de temps au ranch Dutton dans la saison cinq et de sa bagarre à couper le souffle avec Beth. Du point de vue de l’actrice, Summer quitte la prison seule, sans famille ni amis vers qui se tourner, juste John Dutton.

“Une chose que j’ai réalisée au début de la saison, c’est que lorsque Summer sort de prison, le seul là-bas est John, et ce n’est pas comme si John l’amenait chez lui et qu’elle appelait ses parents ou ses amis. Elle n’appelle pas n’importe qui, elle commence juste à vivre là-bas dans ce ranch. Et à cause de ça, je suis allée avec cette idée de la solitude du personnage de Summer”, a-t-elle partagé.

Elle a poursuivi: “Donc, je pense qu’il y a un réel désir de famille que Summer peut voir. Aussi fous que soient les Duttons, la famille de tout le monde est un peu foutue, et les familles sont toujours le roc de beaucoup de choses, même si c’est votre famille choisie et non votre famille d’origine. Donc je ne pense pas que Summer veuille laisser tomber ce qu’elle a trouvé, parce que je ne suis pas sûr qu’elle l’ait ailleurs.

REGARDEZ LES CLASSIQUES DE KEVIN COSTNER SUR FOX NATION

Perabo a partagé que son combat avec le personnage de Reilly avait été chorégraphié par leur coordinateur de cascades plus d’un mois avant de filmer la scène.

“Au fur et à mesure que nous l’apprenons, notre coordinateur de cascades nous regarde pour voir quelles parties nous ferions bien. S’il y avait une partie qu’il n’aimait pas, il la retirait et ensuite il re-chorégraphiait. Donc, même juste apprendre ça, et lui créant un long combat que nous pouvons faire – à part le lancer de la hanche, Kelly et moi pourrions faire tout le combat », a-t-elle déclaré.

Elle a noté que Cole Hauser, ou Rip Wheeler, était présent pendant toute la scène, car il devait venir séparer sa femme et Summer en plein combat.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il est toujours bon pour rire, et c’est agréable de l’avoir avec nous. Donc, à la fin, même si nous nous battons l’un contre l’autre, c’était tellement amusant”, a déclaré Perabo.

Son mari, Stephen Kay, est réalisateur sur “Yellowstone” et sa belle-fille, Lilli Kay, incarne Clara dans la saison cinq.

“C’est vraiment un rêve devenu réalité d’avoir votre famille travaillant ensemble. J’ai vu des photos d’Anjelica Huston sur les plateaux de John Huston, et Lilli grandissait sur les plateaux de Stephen, mais de l’avoir au travail avec nous… elle est tellement bien comme Clara.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La finale de la mi-saison cinq de “Yellowstone” a lancé la nouvelle année. L’émission diffusera la seconde moitié de la cinquième saison cet été.