Lainey Wilson a révélé qu’elle cohabitait avec Devlin « Duck » Hodges depuis plus de deux ans.

Après que la star de la country et l’ancien joueur de la NFL soient sortis ensemble sur le tapis rouge des ACM Awards 2023 pour la première fois en mai, Wilson, 31 ans, a admis qu’ils sortaient ensemble depuis un certain temps.

« Il est là depuis un moment. J’ai juste décidé de le faire attendre deux ans et demi », a-t-elle dit en riant dans « The Bobby Bones Show ».

La star de « Yellowstone » a ajouté que Hodges, 27 ans, est « un bon gars » et a continué à expliquer pourquoi ils avaient décidé d’attendre pour débuter publiquement leur relation.

« Il sait ce que c’est que de poursuivre un rêve parce qu’il l’a fait pour lui-même », a déclaré Wilson. « Il était dans la NFL. Il a essayé littéralement pour les Steelers et a réussi et a eu une très bonne course avec eux. Il est allé aux LA Rams et l’a fait. »

La chanteuse de « Things A Man Oughta Know » a noté que Hodges soutenait également ses objectifs de carrière et a continué à jaillir à propos de son beau.

« Mais je vais vous dire, il est bon comme l’or. Il me soutient, il ne s’interposerait jamais entre tout ce que j’essaie de faire. Il est comme, ‘Vas-y, ma fille.’ Et je l’ai fait attendre un moment. Je veux dire… ça fait un peu plus de deux ans maintenant.

Au cours de l’interview, Wilson a expliqué comment des rumeurs de rencontres avaient fait surface à propos des deux après avoir porté un maillot des Steelers avec le nom de Hodges dessus lors d’un concert à Pittsburgh avec Luke Combs.

« Eh bien, ce qui est drôle, c’est littéralement quelques semaines avant le spectacle, nous avions joué à Pittsburgh et moi et mon groupe, nous portions tous des maillots Duck Hodges. Et donc cela a lancé quelques rumeurs », a fait remarquer Wilson.

Peu de temps après, les fans ont appelé ce moment sur les réseaux sociaux et ont tagué Hodges sur Twitter.

« L’a-t-elle vraiment fait ?!?! Vous mentez tous !!!! @laineywilson holla at me !!! » il a taquiné les fans.

Wilson a répondu: « C’est moi Hollerin. » Hodges a ensuite répondu « OH.MY.GOD bonjour. »

Depuis l’échange du couple, Hodges n’a cessé d’encourager Wilson avec quelques adorables tweets.

« Lainey Wilson putain, elle est tellement bonne », a-t-il partagé en avril.

Plus tard dans le mois, Hodges a tweeté, « SHOOTIN MY SHOT ! » alors qu’il dirigeait le commentaire vers sa petite amie country star.

La chanteuse « Heart Like A Truck » s’est évanouie devant son partenaire et a déclaré que Hodges s’était mêlée à ses amis stars de la country sans effort.

« C’est tellement génial. Je veux dire, il est copain avec tous mes copains. Il me fera FaceTime, et il sera avec HARDY, ou il sera avec Cole Swindell et tous les autres. Je me dis, ‘Pouvez-vous s’il te plait, arrête d’emmener mes amis ? » », a-t-elle plaisanté.

Wilson a également détaillé comment Hodges a obtenu le surnom de « Duck ».

« Son entraîneur de football universitaire a dit: » Vous êtes l’un des meilleurs quarts avec qui j’ai jamais travaillé. Et vous me rappelez beaucoup l’un de mes quarts préférés avec qui j’ai travaillé il y a des années, et nous l’appelions Duck. ‘ Et donc lui et l’équipe ont commencé à l’appeler Duck. »

Elle a ajouté que Hodges était aussi ironiquement un chasseur de canard.