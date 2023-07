Lainey Wilson souhaite que « Yellowstone » « continue encore et encore ».

La chanteuse « Heart Like a Truck » a parlé avec Fox News Digital de son amour pour la série télévisée Western et de la façon dont cela a affecté la musique country.

« Si ça ne tenait qu’à moi, ça continuerait encore et encore et encore et encore et encore. Je m’aime un peu ‘Yellowstone' », a expliqué Wilson. Elle a rejoint la série pour la saison cinq en tant qu’Abby, une chanteuse de musique country locale.

« J’aime ce qu’ils ont fait pour le mode de vie occidental. J’aime ce qu’ils ont fait pour la musique country. Je pense que c’était vraiment un moment parfait pour moi et ce que je fais aussi, parce que c’est un peu comme s’ils pouvaient faire la musique country cool à nouveau », a-t-elle poursuivi.

Wilson a précisé: « Je ne dis pas que ce n’était pas le cas. Je veux dire, ça a toujours été cool pour moi, mais si vous allez sur TikTok, vous voyez tous les enfants porter des chapeaux de cow-boy et écouter de la musique country et c’est en quelque sorte devenu plus un truc de culture pop, ce qui est vraiment chouette à voir parce que, je veux dire, c’est le mode de vie avec lequel j’ai grandi. »

En ce qui concerne la fin de « Yellowstone », Wilson – qui est le nouveau porte-parole de Sonic – n’a reçu aucune allusion du créateur de la série, Taylor Sheridan, mais dit qu’elle espère revenir en tant qu’Abby avant la finale de la série.

« En ce qui concerne la fin, je ne sais pas. Je dois appeler Taylor Sheridan », a-t-elle déclaré. « Je croise les doigts avant que ça ne se termine, j’espère pouvoir revenir dans la série. Je veux dire, la bonne nouvelle, c’est qu’ils ne m’ont pas encore emmené à la gare. »

En ce qui concerne le sort de John Dutton dans la série, Wilson ne sait pas ce qui attend Kevin Costner.

« Oh, Seigneur, je ne sais même pas, pour être honnête », a déclaré Wilson. « Je n’avais même pas [gotten] de rencontrer Kevin Costner même sur le plateau, mais j’ai entendu dire que c’était un mec incroyable, donc je ne sais pas. »

Wilson a poursuivi: « J’ai le bon sentiment que Tayler Sheridan est un écrivain et un conteur tellement incroyable que peu importe la façon dont ça se passe, il va lui rendre justice et il va le faire correctement et je pense qu’il a beaucoup d’idées incroyables . Donc, nous verrons ce qui se passera. »

« Yellowstone » devrait se terminer après cinq saisons, avec une date de première actuellement prévue pour novembre.

La série ne devait pas initialement se terminer après cinq saisons, mais le co-créateur Taylor Sheridan a déclaré que la sortie anticipée ne « modifiait » pas le sort du personnage de Costner.

« Cela tronque la fermeture de son personnage », avait précédemment déclaré Sheridan au Hollywood Reporter. « Ça ne le modifie pas, mais ça le tronque. »

« Dutton n’allait pas être là pour le tout fin de « Yellowstone », « il ajouta.

Il a été annoncé en mai que l’émission dirigée par Costner diffusera la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

Wilson a dépeint la chanteuse Abby sur le spectacle à succès pour quatre épisodes, et plusieurs de ses chansons ont été présentées, notamment « Smell Like Smoke », « Hold My Halo » et « Watermelon Moonshine ».

Bien qu’il s’agisse de ses débuts d’actrice, Wilson a révélé qu’elle se faisait passer pour le personnage de Hannah Montana de Miley Cyrus, ce qui l’a aidée à maîtriser sa présence sur scène. Wilson savait également que le seul moyen de réussir dans la série télévisée était simplement de « plonger la tête la première ».

« Je ne savais pas ce que je faisais et c’est un peu la beauté de tout cela, c’est juste de faire des choses effrayantes et oui, juste entrer, le faire la tête la première », a-t-elle expliqué.

Wilson a récemment conclu sa tournée Country With A Flare, qui signifiait beaucoup pour la musicienne.

« Nous sommes allés d’un bout à l’autre du pays et j’ai rencontré tellement de gens différents. C’était vraiment comme un moment où je ne pourrai jamais revenir et j’ai essayé de m’assurer que j’absorbais chaque instant. «

Elle a beaucoup de spectacles prévus jusqu’à la fin de l’année et conclura 2023 avec quatre nuits à Las Vegas en décembre.

La star de la musique country s’est également associée à Sonic pour devenir le nouveau porte-parole de la société. Wilson a partagé avec Fox News Digital qu’elle « ne pouvait pas dire oui assez vite » à l’opportunité.

« Je veux dire, étant du Sud, Sonic était un incontournable de la ville natale », a-t-elle expliqué. « Je veux dire, c’est là que vous alliez à vos rendez-vous. C’est là que vous avez rompu. C’est là que vous vous précipitiez après vos matchs de football au lycée. D’une manière ou d’une autre, Sonic a fait son chemin dans mes chansons. Il a fait son chemin dans mon vidéos musicales. »

Dans la chanson de 2022 de Wilson, « Grease », elle a tenu une tasse Sonic tout au long de la vidéo. Dans son disque « Live Off », elle a même chanté le nom de l’entreprise en expliquant l’importance de siroter un bourbon sur Sonic Ice.

« Je vis en échangeant des histoires avec des amis autour du feu. Je vis en me gaspillant, en mettant de la boue sur les pneus. Du bourbon sur de la glace Sonic. Et une sacrée bonne chanson country », chante Wilson dans « Live Off ».