Alors que « Yellowstone » se prépare à conclure la série à succès après cinq saisons, Lainey Wilson est tout aussi excitée que les fans de voir comment la série se terminera.

« J’ai réalisé que le monde de la télévision est encore plus fou que le monde de la musique », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec People.

« Je suis comme, ‘Taylor Sheridan, tu dois me faire savoir ce qui se passe, mon frère.’ Je suis ravi de voir ce qui se passe. Il ne fait aucun doute que le reste de la saison cinq sera de l’argent.

Alors que la deuxième moitié de la cinquième saison de « Yellowstone » devrait être diffusée en novembre, la star de la country a admis qu’elle ignorait également les plans du co-créateur Sheridan pour la série.

Wilson a dépeint la chanteuse Abby dans l’émission à succès « Yellowstone » pendant quatre épisodes.

L’artiste de 30 ans a souligné à quel point « Yellowstone » a eu un impact majeur dans le monde occidental et dans l’industrie musicale en général.

« Ce que ‘Yellowstone’ a fait pour le mode de vie occidental a été un énorme tournant », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que ce que je fais n’était pas cool il y a trois ou quatre ans. »

Le crooner « Atta Girl » a parlé de sa rencontre avec Sheridan lorsqu’il lui a demandé de faire partie de la série.

« Taylor Sheridan m’a appelée et il m’a dit : « Lainey, j’ai eu cette idée. Je veux que tu joues un musicien, mais je veux que tu sois à peu près toi-même et que tu portes tes pattes d’eph… chante ta propre musique », a-t-elle fait remarquer. . « C’était une énorme opportunité pour moi de partager ma musique avec le monde. »

Wilson a également noté qu’elle avait des réserves quant à la signature du casting de « Yellowstone » puisqu’elle n’avait jamais joué auparavant.

Elle a repensé à la première fois qu’elle a rencontré Kelly Reilly, qui joue Beth Dutton dans la série.

« Je me dis : ‘Je suis sur le point de rencontrer Beth – elle va probablement me prendre la tête' », a ri Wilson.

« Mais elle ne l’a pas fait; elle m’a fait sentir si bienvenu. Elle m’a soulevé, elle m’a encouragé, elle m’a donné des conseils. Ma toute première scène était avec elle, et elle m’a dit: ‘Je n’aurais jamais su ça C’était la première fois que tu jouais. Si tu ne me l’avais pas dit, j’aurais pensé que tu faisais ça depuis toujours. Entendre des choses comme ça de Kelly m’a fait me dire : « Tu sais quoi ? Je peux faire ça. » »

L’interprète de « Heart Like a Truck » a expliqué avec émotion comment son père avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et avait été hospitalisé pendant le tournage de la série à succès. Sa maladie lui a fait subir neuf interventions chirurgicales et son œil gauche a été enlevé.

Lorsque Wilson a dû prendre la décision de retourner sur le plateau de « Yellowstone » ou d’être avec son père à l’hôpital, elle a déclaré qu’il l’avait encouragée à travailler après avoir entendu sa conversation téléphonique.

« Il a ouvert les yeux et a dit : ‘Est-ce que j’ai entendu dire que vous n’allez pas filmer ‘Yellowstone’ ?’ J’ai dit : ‘Papa, je ne peux pas te quitter.’ Il a dit : ‘Tu ferais mieux de partir, et tu ferais mieux de ne pas revenir tant que le travail n’est pas terminé' », a-t-elle expliqué.

« C’est la fille qu’il a élevée. Alors, je suis allé dans cette direction et je l’ai fait. C’est cette mentalité qui, je pense, m’a amené à cet endroit. »

Lors des Country Music Awards l’année dernière, Wilson était accompagnée de son père sur le tapis rouge après s’être remis de son accident vasculaire cérébral. Elle a dit à Fox News Digital à l’époque que c’était « un rêve ».

Wilson a également partagé que son père avait l’habitude de déployer une table de pique-nique sur le bord de l’autoroute et de « faire semblant » qu’il était Glen Campbell, tout en jouant pour les voitures qui passaient.

« Il commence à vivre par procuration à travers moi, et je suis si heureuse et si reconnaissante qu’il soit là pour voir les choses qui se passent en ce moment. Il est vraiment fier », a-t-elle déclaré à People.

Il a été annoncé le mois dernier que « Yellowstone », dirigé par Kevin Costner, diffusera la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

On ne sait toujours pas quand les derniers épisodes de « Yellowstone » seront tournés.