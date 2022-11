La star de “Yellowstone”, Kevin Costner, qui est père de 7 enfants, dit qu’il est “comme n’importe quel autre parent qui essaie de comprendre”

Kevin Costner peut s’identifier à beaucoup de parents en matière de paternité.

Costner, 67 ans, est père de sept enfants. La star de “Yellowstone” partage trois enfants avec sa femme, Christina Baumgartner, 48 ans. Le couple est marié depuis 18 ans et est parent de : Cayden, 15 ans, Hayes, 13 ans et Grace, 12 ans. Costner a également quatre enfants issus de mariages précédents. : Annie, Lily, Joe et Liam.

L’acteur primé, qui anime Fox Nation’s Séries documentaires “Yellowstone : One-Fifty”détaille à quel point la paternité est une joie dans sa vie.

“Vous devez vous mettre à terre et jouer avec eux”, a expliqué Costner au magazine People. “Et vous leur apprenez à être indépendants – et le plus triste, c’est qu’ils le deviennent. Je suis comme n’importe quel autre parent : j’essaie de comprendre.”

Costner a également partagé que son fils Hayes avait joué un rôle dans sa décision de rejoindre “Horizon”, un western épique à venir. “Il est très bon”, a déclaré Costner à propos de Hayes. “Mais je l’ai fait exprès, pour qu’il puisse traîner avec moi. Et la même chose pour Cayden, la même chose pour Grace. “C’est vraiment chouette. Tu devrais venir avec moi.””

Lorsque le réalisateur oscarisé ne travaille pas, il a partagé avec le point de vente qu’il aime passer du temps avec sa famille.

“Je travaille comme fournisseur. Je suis un père et je suis un mari, mais le monde ne tourne pas autour de moi”, a expliqué Costner.

“Quand je ne fais pas de film, je vis et sur l’autoroute avec ma femme, j’emmène les enfants à leurs affaires ou j’attends qu’ils sortent d’une fête. Je me tourne juste les pouces. Les gens ont une mauvaise idée du fonctionnement de ma vie”, a-t-il conclu.

Costner incarne John Dutton dans “Yellowstone”, nominé aux Emmy Awards, mais il canalise l’amour de son personnage pour la faune naturelle de Yellowstone dans la nouvelle série Fox Nation, qui célèbre le 150e anniversaire de Yellowstone.

Diffusé exclusivement sur Fox Nation, “Yellowstone: One Fifty” est un regard intérieur sur le plus ancien parc national du pays, où Costner explore le paysage naturel et retrace la chronologie de la préservation du parc.

“J’ai grandi avec le mot Yellowstone toute ma vie”, déclare Costner. “Quand j’ai enfin vu des photos quand j’étais plus jeune, j’ai commencé à comprendre ce qu’il avait peut-être de si spécial.”

La série en quatre parties suit Costner alors qu’il observe ce qui fait du paysage vierge un “monde extraterrestre” en retraçant les étapes de l’expédition Hayden de 1871. Cette expédition a permis de documenter une grande partie de la beauté naturelle et des merveilles scientifiques du parc, menant à la création officielle de Yellowstone en tant que premier parc national américain en 1872.

“Je marche dans l’ombre des pionniers, suivant la piste qu’ils ont tracée”, a déclaré Costner dans la spéciale.

Il a ajouté : “Savoir que le fleuve coule encore, ces montagnes sont encore debout… Je ne me lasse pas de les regarder et les grands espaces m’attiraient. Et des montagnes qui semblent impossibles à traverser, elles ne manquent jamais de me coupe le souffle.”

La mini-série exclusive Fox Nation est disponible en streaming maintenant.

Madeline Coggins de Fox News Digital a contribué à ce rapport.