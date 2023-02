La star de “Yellowstone”, Kevin Costner, partage la vidéo de déballage du Golden Globe : “Merci à tous”

L’acteur Kevin Costner a partagé une vidéo de lui déballant le prix Golden Globe qu’il a remporté pour son rôle dans “Yellowstone” de Paramount.

Costner n’a pas pu accepter le prix en personne en raison des fortes pluies et des inondations en Californie qui se produisaient au moment de la remise des prix.

Quelques semaines après la cérémonie de remise des prix, Costner a reçu son trophée par la poste.

“Nous n’avons pas pu nous rendre aux Golden Globes à cause de l’inondation, nous avons été coupés … et nous nous sommes sentis tellement horribles à ce sujet et nous ne pouvions rien faire”, a-t-il déclaré dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. “Nous avons regardé le temps, comme du sable dans la bouteille, s’éteindre alors que nos chances d’y arriver s’estompaient.”

Costner a déclaré que regarder la cérémonie de chez lui n’était pas la même chose que d’y assister en personne, mais sa femme a tenté d’en faire la meilleure expérience possible en décorant leur maison avec des ballons.

“Nous n’étions pas à l’une des plus grandes fêtes du monde, mais nous nous sommes retrouvés en famille”, a-t-il déclaré. “Et mes enfants ont entendu mon nom appelé et ils se sont levés et ils ont applaudi.”

Costner a été nominé dans la catégorie Acteur dans une série télévisée dramatique pour son interprétation de John Dutton dans “Yellowstone”.

Alors que Costner continuait d’ouvrir le paquet, il a dit qu’il voulait faire un déballage pour “toutes les personnes qui m’ont soutenu pour les Golden Globes dont j’étais si heureux, je les connais depuis longtemps, cette communauté internationale, et ils ‘ai toujours été très gentil avec moi.”

“Et je ne pouvais pas être là mais c’est le prix, donc je vais juste ouvrir devant tous mes amis là-bas”, a déclaré Costner en sortant son trophée de la boîte.

Il se souvient d’être arrivé à Hollywood pour la première fois et de ce que cela signifie d’être nominé pour le prix.

“Lorsque vous êtes arrivé à Hollywood pour la première fois, vous vouliez simplement obtenir votre premier emploi et vous voyez ces choses et vous vous demandez même si vous allez jamais entrer dans une pièce comme celle-là”, a déclaré Costner. “C’est vraiment bien d’avoir ça, rien ne remplace le fait d’être là.”

“Mais ma femme en a fait une nuit pour nous et tous ces ballons et maintenant je le tiens”, a-t-il poursuivi. “Pour tous ceux qui m’ont soutenu, pour la presse étrangère d’Hollywood pour avoir suffisamment réfléchi à ce que j’ai fait cette année et je suis tellement content d’avoir trouvé des films dans ma vie. Cela a fait une différence. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je n’avais pas fait les films. Merci à tous.”

Cela fait suite à des informations selon lesquelles Costner quitterait “Yellowstone” pour travailler sur un spin-off avec Matthew McConaughey. Paramount n’a pas confirmé les informations.