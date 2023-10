Kevin Costner canalise le cowboy qui sommeille en lui sur une scène plus intime.

L’acteur de « Yellowstone » a pris une pause loin des projecteurs pour divertir les gens avec ses talents musicaux.

Costner, 68 ans, a montré ses compétences lors de son spectacle à guichets fermés au Million Dollar Cowboy Bar, situé dans le Wyoming.

« Heureux pour ce soir ! Allons-y », a écrit Costner sur sa publication Instagram avec un emoji de cow-boy. Il a partagé une photo de la salle de concert avec une grande pancarte indiquant « Kevin Costner & Modern West Sold Out ».

Dans l’histoire Instagram du bar du Wyoming, on voit Costner gratter sa guitare pendant ses deux jours de performance.

Costner portait un chapeau de cowboy, un bouton bleu marine, un jean en denim et des bottes de cowboy beiges lorsqu’il se produisait sur une scène musicale.

Sa performance intervient alors que la série à succès « Yellowstone » se prépare à se terminer.

En juin, le co-créateur de la série, Taylor Sheridan, a révélé que le personnage bien-aimé de Costner, John Dutton, allait connaître sa fin.

Bien que Sheridan n’ait pas révélé exactement comment le chapitre de Dutton se terminerait, il a clarifié certaines des rumeurs sur la façon dont la fin de « Yellowstone » s’est produite.

« Ma dernière conversation avec Kevin était qu’il avait ce projet passionné qu’il voulait réaliser », avait alors révélé Sheridan au Hollywood Reporter, faisant référence à « Horizon: An American Saga », un prochain film que Costner a réalisé, produit et joué dans et co-écrit.

» Lui et la chaîne se disputaient pour savoir quand il pourrait en finir avec » Yellowstone « . J’ai dit : « Nous pouvons certainement établir un calendrier pour [his preferred exit date]’, ce que nous avons fait. »

« Mon opinion sur Kevin en tant qu’acteur n’a pas changé », a-t-il ajouté. « Sa création de John Dutton est symbolique et puissante… et je n’ai jamais eu de problème avec Kevin que lui et moi ne pouvions pas régler au téléphone. Mais une fois que les avocats s’impliquent, les gens ne peuvent plus se parler. «

Sheridan a poursuivi : « Il a pris beaucoup de choses sur le menton et je ne sais pas si quelqu’un le mérite. Son film semble être une grande priorité pour lui et il veut changer d’orientation. J’espère bien que [the movie is] ça vaut le coup – et c’est une bonne chose.

Costner incarne John Dutton dans l’émission Paramount Network. Le succès de la série a conduit à plusieurs émissions dérivées, dont « 1923 » et « 1883 », ainsi qu’à un prochain projet mettant en vedette Matthew McConaughey.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.