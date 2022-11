La star de “Yellowstone”, Cole Hauser, se souvient du moment où il a réalisé que Rip Wheeler était un idole : “Elle m’a fait chier !”

Cole Hauser n’avait aucune idée que son personnage Rip Wheeler dans “Yellowstone” était un idole jusqu’à ce qu’il ait une rencontre inoubliable avec un étranger.

“Quand ai-je réalisé?” l’acteur a ri à Fox News Digital. “Je pense que quand cette vieille dame a attrapé mon a– dans Whole Foods.”

“C’était il y a environ quatre ans”, a-t-il partagé. “Elle dit, ‘Êtes-vous Rip?’ Et elle m’a fait de l’oie ! Je me disais : “Putain de merde, qu’est-ce que tu fais ? Tu as l’âge de ma mère.” Elle est comme, ‘Je m’en fous.’ J’étais comme, ‘OK, fair-play.'”

“J’en ai parlé à ma mère. Elle m’a dit : « Habitue-toi, fils »”, a ajouté l’homme de 47 ans.

L’ACTEUR DE ‘YELLOWSTONE’ BARRY CORBIN S’OUVRE SUR LA BATAILLE CONTRE LE CANCER ORAL

Hauser, qui joue dans le drame depuis 2018, a déjà été photographié en train de se baigner dehors pour le numéro “Sexiest Man Alive” du magazine People. Et il ne fait aucun doute que les westerns sont plus chauds que jamais à Hollywood.

Après que “Yellowstone” dirigé par Kevin Costner soit devenu un succès retentissant, le service de streaming Paramount + a commandé la série “1932” sur les racines de la famille d’éleveurs Dutton. En février, le service a également annoncé que la première préquelle, “1883”, serait de retour pour une deuxième saison. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sont parmi ses stars.

En 2021, “The Harder They Fall” a fait sa marque dans les salles et sur Netflix, tandis que “Outer Range” peut être trouvé sur Amazon. Aux Oscars de cette année, Jane Campion a remporté le prix du meilleur réalisateur avec “The Power of the Dog”, qui a remporté 11 nominations. “Old Henry”, un western d’action, a également été créé à la fin de l’année dernière.

En mai de cette année, l’acteur britannique Tom Blyth a fait sa marque en tant que légendaire hors-la-loi Billy the Kid pour une nouvelle série EPIX.

Hauser a noté qu’il y avait une raison pour laquelle les fans ne pouvaient pas en avoir assez de “Yellowstone” en particulier – et il a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec le fait qu’il faisait battre les cœurs.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Eh bien, tout d’abord, ce n’est pas le western, c’est l’écriture de Taylor Sheridan”, a-t-il expliqué à propos du cinéaste. “Cela commence par lui et les histoires qu’il raconte, les personnages qu’il a développés, les acteurs qu’il a embauchés, l’équipe. À mon avis, [he’s] l’un des grands écrivains américains et il raconte des histoires qu’il connaît bien et qui lui tiennent à cœur.”

Et l’histoire frappe près de chez nous. Hauser a grandi à Santa Barbara, en Californie, et dans un ranch de l’Oregon, où il a passé une grande partie de son enfance à monter à cheval et à “se balader avec des vaches”, a rapporté le magazine People. Hauser a noté qu’il se sentait complètement à l’aise dans le décor du Montana de l’émission.

“‘Yellowstone’ est une sorte d’extension de [Sheridan’s] l’amour et la passion pour l’Occident – et je suis comme ça”, a déclaré Hauser. “Je pense qu’il y a [are] de merveilleuses histoires à raconter même dans le cadre moderne de ‘Yellowstone'”.

Et le spectacle a attiré un fan surprenant – Drake.

LAINEY WILSON DÉTAILLE CE QUE C’EST QUE DE TOURNER ‘YELLOWSTONE’, ÊTRE RECONNU APRÈS 11 ANS DANS LA MUSIQUE COUNTRY

“Un de mes amis… m’a envoyé une photo”, se souvient Hauser. “Il portait un sweat à capuche avec la marque ‘Yellowstone’ et je me disais ‘Putain de merde, c’est un fan.’ Puis il a dit : ‘Écoute, son anniversaire approche et je pense que ce serait vraiment cool si tu signais quelque chose pour lui.’ J’étais comme, ‘Absolument.'”

Hauser a envoyé au rappeur, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, une paire de bottes de cow-boy signées. Le joueur de 36 ans les a fièrement affichés sur les réseaux sociaux.

“Il les a postés et le reste appartient à l’histoire”, a déclaré le père de trois enfants. “Tout le monde semble découvrir ces choses très rapidement.”

La saison 5 de “Yellowstone” sera diffusée le 13 novembre. L’Associated Press a contribué à ce rapport.