La star de « Yellowstone », Cole Hauser, explique le succès derrière un mariage de 17 ans

Cole Hauser partage le secret de son mariage de 17 ans avec sa femme Cynthia Daniel.

Hauser, 48 ans, et Daniel sont mariés depuis 2006 et partagent trois enfants : Ryland, Colt et Steely Rose. La star de « Yellowstone » a révélé la « partie la plus importante » de leur relation en nous parlant de sa nouvelle entreprise de café, Free Rein.

« Premièrement, la communication. Deuxièmement, l’écoute, qui est en fait la partie la plus importante de la communication », a déclaré Hauser à Fox News Digital. « Nous croyons au même rêve, celui de créer les meilleurs enfants que nous connaissons. Et elle prépare une excellente tasse de café. »

Hauser a expliqué que Daniel fait de l’acteur occidental un American Dirt pour, alors qu’elle préfère une torréfaction plus légère de la société de café qu’il a lancée en août 2023.

COLE HAUSER, STAR DE « YELLOWSTONE », DIT QUE KEVIN COSTNER L’A APPRIS À « ÊTRE UN GENTLEMEN SUR LE PLATEAU »: « C’EST INSPIRANT »

Hauser est devenu célèbre en incarnant Rip dans la série « Yellowstone » de Paramount Network, mais il ne s’attend pas à ce que ses enfants le suivent dans le show business.

« Ils ont leurs propres rêves », a-t-il expliqué. « Et je suis vraiment excité de les voir les suivre. »

Hauser et sa famille ne vivent pas non plus à Hollywood. La famille de l’acteur est récemment retournée en Floride en 2022 après avoir vécu dans différents États du pays. Hauser est originaire de Santa Barbara, en Californie.

« J’ai vécu partout dans ce pays, d’Hollywood à Boston en passant par New York, le Texas, l’Oregon et la Floride. Je me sens chez moi partout en Amérique », a déclaré Hauser à Fox News Digital. « La seule chose que j’aime en Floride, c’est qu’il y a de l’équitation juste à côté de l’océan. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION INSTAGRAM

Daniel a célébré le déménagement de la famille avec un post sur réseaux sociaux en juin 2022.

« Cette photo montre vraiment à quel point je suis heureuse de vivre à nouveau dans mon pays d’origine », a-t-elle légendé une photo vêtue d’une robe bleue et blanche devant un plan d’eau. « Je n’aurais jamais pensé, dans mes rêves les plus fous, retourner en Floride. Merci @colehauser22 d’avoir toujours fait de mes rêves une réalité. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les déplacements à travers le pays ont inspiré Hauser à créer sa marque, Free Rein.

« J’ai côtoyé des cowboys toute ma vie, ayant grandi dans un ranch de l’Oregon ; je travaille maintenant aux côtés de cowboys sur ‘Yellowstone' », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Qu’il s’agisse des lutteurs assidus sur le plateau ou en dehors, ils sont les premiers à se lever, et une chose est sûre, ils ont une tasse de café à la main avant l’aube. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pour Hauser, une journée normale peut comprendre jusqu’à cinq tasses de café.

« Je suis aussi toujours sur la route, et vous pouvez donc imaginer que je peux essayer beaucoup de nouveaux cafés à travers le pays et dans le monde », a-t-il ajouté. « Alors quand mon [business] Mon partenaire Karl m’a envoyé un sac de café provenant d’un torréfacteur familial à San Angelo, au Texas, au pays des cowboys. J’étais accro. »