La star de “Yellowstone” Cole Hauser dit que Kevin Costner lui a appris à être “un gentleman sur le plateau”: “C’est inspirant”

Cole Hauser et Kevin Costner se sont rapprochés plus que jamais alors qu’ils se préparent pour la saison 5 de “Yellowstone”.

Le drame occidental, créé par Taylor Sheridan, explore comment John Dutton, joué par Costner, gère la vie en tant que gouverneur du Montana et les défis inattendus que ce rôle apporte à sa famille d’éleveurs. La série à succès, qui a attiré des fans surprenants tels que Drake, est diffusée depuis 2018. La nouvelle saison a été créée dimanche.

Hauser a déclaré à Fox News Digital que lui et son beau-père à la télévision se sont liés au fil des ans.

“[What surprised me about Costner is] quel genre d’être humain il est”, a expliqué l’homme de 47 ans à propos de l’homme de 67 ans. “Avant un acteur ou en tant qu’âme créative, il n’y a que lui en tant que personne. Il vient du genre de région de Californie [that I’m from]. Il vient de Ventura. Je viens de Santa Barbara. Et en apprenant à le connaître au cours des cinq dernières années, je veux dire que j’ai beaucoup appris sur le fait d’être simplement un gentleman sur le plateau et juste un acte de classe… Il a [a] une famille. J’ai trois enfants, une femme merveilleuse. Et c’est juste quelqu’un à admirer à mon avis. Et puis sur le plan créatif, sa narration, son envie et son désir de continuer à repousser les limites en tant que… créateur… c’est inspirant.”

La série a aidé à lancer le retour de l’Ouest à Hollywood.

Après que “Yellowstone” dirigé par Costner soit devenu un succès retentissant, le service de streaming Paramount + a commandé la série “1932”, sur les racines de la famille Dutton. En février, le service a également annoncé que la première préquelle, “1883”, serait de retour pour une deuxième saison. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sont parmi ses stars.

Malgré le succès de l’émission, Hauser a admis que “ce n’est pas facile” de laisser sa famille derrière lui pendant de longues périodes pour tourner dans le Montana. Lui et sa femme, photographe et ancienne actrice Cynthia Daniel, sont mariés depuis 2006.

“Les enfants grandissent”, a-t-il déclaré. “J’ai un garçon de 18 ans, un de 14 ans et un de 9 ans. Être absent pendant cinq ou six mois de l’année n’est pas facile. Mais j’essaie de revenir. Ils surviennent pendant l’été quand ils ne sont pas à l’école et ne font pas de sport. Nous faisons en sorte que ça marche. Mais on essaie toujours de faire mieux quand il s’agit de s’assurer que je suis là… surtout pour mes deux garçons les plus âgés. Ils ont vraiment besoin de moi . Donc c’est un travail de naviguer entre les deux.”

Hauser a noté qu’il était toujours désireux d’aider ses enfants à profiter des grands espaces, en particulier pendant le tournage. L’acteur, qui a grandi dans l’Oregon, a précédemment déclaré au magazine People que son enfance avait été remplie de chevaux et de “promenades avec des vaches”.

“Ils adorent pêcher”, se vantait-il. “Nous pêchons beaucoup sur le Bitterroot et c’est notre moment pour nous détendre, parler de la vie et de ce qui se passe avec eux. Et puis nous nous asseyons souvent sous les étoiles là-bas. Le Montana est un endroit très paisible pour passer du temps avec votre bien-aimé. ceux, la famille et les amis… Il faut étudier la semaine, bien sûr, mais le week-end, je leur consacre le plus de temps possible. Je navigue du temps rien que pour eux.

Jouer Rip Wheeler n’est pas une mince affaire. Hauser a décrit comment le rôle nécessitait des heures exténuantes consacrées au “camp de cow-boy”, son entraînement quotidien pour monter et corder sans effort.

“Tu dois mettre du temps en selle”, a-t-il dit. “Il n’y a pas moyen de contourner ça. Tu vas avoir mal pendant la première semaine, 10 jours… tu dois être bon comme cavalier. Et Taylor [Sheridan] a été formidable tout au long des cinq années passées à me placer parmi les meilleurs du secteur lorsqu’il s’agit de continuer à grandir et à être meilleur non seulement [in] mon travail de cow-boy, mais aussi dans le monde d’être un grand cavalier. Je suis donc béni et chanceux d’avoir ces gens autour de moi. Et je continuerai à le faire. Je veux dire, il n’y a aucun moyen que tu puisses jamais être bon dans ce domaine. C’est juste une de ces choses sur lesquelles vous devez continuer à travailler.”

De plus, être dans les montagnes du Montana a ses avantages. Hauser a déclaré qu’en cours de route, il avait appris de précieuses leçons de cow-boys de la vie réelle.

“Tout est question de discipline et de conduite continue”, a-t-il déclaré. “Il est important de toujours rechercher ces petits diamants qu’ils vous donnent en cours de route, qu’il s’agisse de faire de la corde, de la coupe ou de l’équitation. Nous sommes entourés de certains des plus grands professionnels de l’équitation au monde. Vous ouvrez vos oreilles et écoute. Heureusement, je pense qu’ils sont plutôt contents de ce que je fais.

Peu de temps avant que Hauser ne prenne le rôle de Wheeler, il s’est cassé le dos en tombant d’un cheval lors du tournage du film “The Last Champion”. Au début, il s’inquiétait de sa capacité à monter à nouveau, mais comme le dit le dicton, si vous tombez de cheval, vous reprenez tout de suite.

“C’était un peu difficile, mais c’est en grande partie mental”, a déclaré la star. “Et ce que j’ai trouvé [with] remonter sur la selle, c’est que j’ai renforcé mon dos parce que votre tronc est si important quand il s’agit de rouler. Et donc, cela m’a vraiment aidé quand je me suis cassé le dos… trois mois avant d’obtenir le travail, puis de remonter sur le cheval et de vraiment travailler mon cœur.

“Ça m’a réparé le dos”, a-t-il insisté. “En fait, quand j’arrête de rouler, c’est quand ça commence à faire mal. Donc, les mois où je décolle entre ‘Yellowstone’ et le retour au travail, c’est quand je dois continuer à m’assurer que mon cœur est fort. Parce que comme toi vieillir… le corps commence à s’effondrer.”

Hauser a rayonné lorsqu’on lui a dit qu’il y avait de fortes chances qu’il soit censé être à cheval.

“J’ai commencé comme ça et je pense que je finirai comme ça”, a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.