La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pranali Rathod, fête son anniversaire avec Harshad Chopda, Ami Trivedi et d’autres

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai étoile Pranali Rathod est aimé comme Akshara dans le spectacle. Elle a maintenant un énorme fan qui la suit. Les gens ont adoré la façon dont elle a fait d’Akshara un personnage spécial pour tout le monde. Ouais Rishta Kya Kehlata Hai les fans ont adoré Mohsin Khan et Shivangi Joshi dans le rôle de Kartik et Naira. Ils avaient un public fou et c’était déchirant pour de nombreux fans d’accepter qu’il y ait de nouveaux acteurs à venir. Cependant, Abhimanyu et Akshara, alias AbhiRa, sont rapidement devenus les jodi les plus aimés.

Alors que Harshad Chopda était déjà populaire, Pranali est également aujourd’hui l’une des actrices les plus appréciées. Aujourd’hui, Pranali fête son anniversaire et les fans lui souhaitent tous sur les réseaux sociaux. L’actrice est à la mode sur les réseaux sociaux car les fans sont heureux de voir ses photos de fête d’anniversaire.

Pranali Rathod fête son anniversaire avec Harshad Chopda

Oui, Pranali Rathod a fêté son anniversaire hier soir. Elle a reçu une belle surprise d’anniversaire de la part de son mari à l’écran, Harshad Chopda alias Abhimanyu. Ami Trivedi, qui incarne sa belle-mère à l’écran, était également présente. Mayank Arora, qui jouait Kairav ​​plus tôt, a également assisté à la fête d’anniversaire de Pranali.

De nombreuses photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Harshad, Mayank, Ami et d’autres chantent une chanson d’anniversaire pour elle en faisant de l’arti avec des pâtisseries et des cupcakes. Plus tard, on la voit couper son gâteau d’anniversaire.

Les fans sont heureux de voir Harshad et Pranali ensemble. Ils adorent ces photos hors écran d’Abhimanyu et d’Akshara. Pranali portait une simple robe blanche pour son anniversaire. Harshad était beau comme d’habitude dans un t-shirt et un pantalon bleu ciel. Plus tôt, des informations ont été publiées dans Entertainment News selon lesquelles Harshad et Pranali sortaient ensemble. Cependant, ils ont toujours nié ces histoires.

Jetez un oeil aux photos et vidéos ici:

Parler de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai, selon les rapports, la série va faire un grand pas et Harshad, Pranali tournera bientôt pour son dernier épisode. Leur dernier tournage aurait lieu le 10 novembre de cette année. A part eux, de nombreuses autres stars de la série partiront également.

Un regard sur les acteurs à qui on a proposé le rôle d’Abhimanyu avant Harshad Chopda

Selon les rapports, Fahmaan Khan et Randeep Rai ont été approchés pour jouer les rôles principaux masculins après le saut. Tejasswi Prakash, Mahima Makhwana, Helly Shah, Anushka Sen et Jannat Zubair ont été approchées pour être les femmes principales après le saut.