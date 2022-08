La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pranali Rathod alias Akshara, devient Anjali de Kuch Kuch Hota Hai; CET acteur de Naagin remplace Harshad Chopda [Watch]

La renommée de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pranali Rathod, qui joue le rôle d’Akshara, a montré son côté filmique en devenant le personnage le plus populaire de Kajol de Kuch Kuch Hota Hai et aucun prix pour avoir deviné que c’est Anjali. Pranali avait l’air adorablement mignonne dans la tenue d’Anjali et a fait la scène la plus emblématique de son film sans Harshad Chopda. Alors que cette bombasse l’a rejointe et qu’il a connu la renommée de Naagin, Arjun Bijlani. L’acteur avait l’air super cool en tant que Shah Rukh Khan et ils formaient une paire parfaite alors qu’ils interprétaient cette scène populaire des débuts de Karan Johar en tant que réalisateur.

Arjun et Pranali forment une jolie paire

Arjun Bijlani est allé sur son Instagram et a partagé la bobine avec la légende qui dit : « Elle est jhokha hawa ka !!! Trop mignonne #bollywoodspecial #ravivaarwithstarparivaar #kuchkuchhotahai #reelkarofeelkaro #trends ». Le couple a été vu sur les plateaux de Ravivaar avec Star Parivaar qui est animé par Arjun et il est l’un des animateurs les plus populaires et les plus aimés de la télévision indienne. Cependant, les fans manquent Harshad Chopda dans cette vidéo et veulent que le couple Yeh Rishta Kya Kehlata Hai présente également leur chimie hors écran.

Actuellement, Pranali et Harshad sont le couple à l’écran le plus populaire à la télévision et dans la course des goûts d’Anuj Kapadia et d’Anupamaa. Le TRP de leur émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est en tête du classement et tout cela grâce à leur chimie dans l’émission. En très peu de temps, le couple a réussi à gagner le cœur des téléspectateurs et leurs fans ne manquent pas leur seul épisode et c’est une grande réussite pour eux en tant qu’acteurs. Plus tôt, il y avait eu un énorme débat si Hina Khan – l’OG Akshara quitterait la série et cela pourrait perdre la base de fans, cependant, Pranali a réussi à être la parfaite Akshara et elle se transforme lentement en une reine de la télévision.