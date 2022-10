La star de Yashoda, Samantha Ruth Prabhu, s’ouvre sur le fait qu’elle a reçu un diagnostic de myosite et déclare : “Je me bats toujours…”

La star de Yashoda, Samantha Ruth Prabhu, a laissé ses fans choqués et inquiets après avoir partagé son diagnostic de myosite. Habituellement, les gens se vantent de réalisations et de bonnes photos sur les réseaux sociaux. Mais donnez-le à Samantha, qui a partagé un côté vulnérable d’elle dans ce message courageux sur ses réseaux sociaux.

Samantha a partagé une photo de son traitement, et dans la légende, elle a écrit : “Votre réponse à la bande-annonce de Yashodha a été écrasante. C’est cet amour et cette connexion que je partage avec vous tous, qui me donnent la force de faire face à l’apparence défis sans fin que la vie me lance. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une maladie auto-immune appelée myosite. J’espérais partager cela après sa rémission.

L’actrice a déclaré : “Mais cela prend un peu plus de temps que je ne l’espérais. Je réalise lentement que nous n’avons pas toujours besoin de faire front fort. Accepter cette vulnérabilité est quelque chose avec lequel je lutte encore. Les médecins sont confiants que je vais faire un rétablissement complet très bientôt. J’ai eu de bons et de mauvais jours…. physiquement et émotionnellement…. et même quand j’ai l’impression que je ne peux pas gérer un jour de plus, ce moment passe d’une manière ou d’une autre. ne peut que signifier que je suis un jour de plus plus proche de la guérison. Je t’aime..CELA AUSSI PASSERA”

