La star de « X-Files », Gillian Anderson, ne comprenait pas pourquoi les fans l’adoraient

Gillian Anderson est surtout connue pour Les X-Filesmais elle avoue qu’il fut un temps où elle n’appréciait pas vraiment le phénomène de science-fiction.

« Parce que quand tu fais quelque chose comme ça, tout le monde dit : ‘Oh mon Dieu. Le spectacle. Oh mon Dieu. C’est le plus incroyable. » [thing]!’ Et tu ne veux plus entendre ça. Ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré lors d’un récent épisode de la Sans intelligence podcast, animé par les autres acteurs Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes.

Gillian Anderson joue Scully dans « The X-Files ».

Ken Staniforth/Fox/Everett



Et puis, ça l’a frappée.

« J’ai soudainement compris de quoi ils parlaient, cinq ans après la fin de la série », a déclaré Anderson. « Je me suis dit : ‘Ouais. C’était plutôt cool. J’étais dans cette émission vraiment cool.' »

Les X-Files diffusé à l’origine de 1993 à 2002, avant d’être relancé en 2016, où il a duré deux saisons supplémentaires. Pour la majeure partie, elle a joué Dana Scully, un agent du FBI en partenariat avec Fox Mulder de David Duchovny, pour enquêter sur des cas inexpliqués, dans une série primée à 15 reprises aux Emmy Awards.

Anderson a dit qu’elle avait juste besoin d’un peu d’espace après si longtemps dans ce rôle.

« Vous savez ce qui se passe lorsque vous participez à une longue émission, c’est que tout devient tellement enchevêtré et non incestueux, mais vous avez littéralement l’impression que vous vivez et respirez ceci, vous savez, toute l’équipe, toute l’expérience », a-t-elle déclaré. « Et donc je pense qu’au moment où nous avons fini après – vous savez, nous avons fait neuf ans – et je pense que j’étais bien prêt pour que ce soit fini. »

Anderson a déclaré que, pendant un certain temps, elle avait « compartimenté » la série.

« Je voulais tellement arrêter et commencer à faire les choses que je pensais que ma carrière allait être avant de dire oui à ce travail », a-t-elle déclaré. « Vous savez, j’avais imaginé que je ferais des films Merchant Ivory, et j’imaginais que je ferais tout ça. Vous savez ? Et donc je voulais vraiment, d’un côté, oublier ce qui s’était passé et rebondir je me suis tourné vers les choses que je voulais vraiment faire.

Gillian Anderson et David Duchovny sur ‘The X-Files’.

RENARD



Anderson a précédemment déclaré qu’elle appréciait ce que la série avait fait pour sa carrière, même si c’était inattendu.

« Au début, j’étais si verte et si jeune, et j’étais juste en train d’explorer », a-t-elle déclaré. Variété en janvier 2018. « Je me suis présenté, j’ai atteint ma cible, j’ai appris mon texte et j’ai été entraîné dans le vortex de cette émission à succès. C’était mon premier véritable concert professionnel, et c’était une sorte de canon. »

En plus de jouer Scully, Anderson est apparu dans des rôles tels que l’ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher dans La Couronne en 2020, l’ancienne première dame Eleanor Roosevelt dans la série Showtime 2022 La Première Dame, et en tant que sexologue Jean Milburn sur Netflix Éducation sexuelle (2019-2023).