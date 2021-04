La star de X FACTOR, Scarlett Lee, a révélé qu’elle sortait une chanson de couverture aujourd’hui en hommage à la fille d’Ashley Cain, en phase terminale, Azyalia.

Le chanteur, qui a terminé deuxième du concours en 2018, a félicité Ashley et sa petite amie Azaylia pour les soins qu’ils ont prodigués à leur petite fille, atteinte d’une forme rare de leucémie.

Caractéristiques de Rex

Scarlett Lee de X Factor enregistre une chanson pour Azaylia Cain[/caption]

À côté d’une photo de l’enfant de huit mois, Scarlett, 23 ans, a écrit sur Instagram: «Comment quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré peut-il avoir un tel impact sur votre vie? Azaylia vous en êtes la raison, je n’ai pas arrêté de penser et de prier et pleurer et sourire à cause de vous!

«Votre beau petit visage illumine le monde de tout le monde. @mrashleycain @miss_safiyya_ Vous avez besoin d’une médaille, votre force et votre amour pour votre fille sont exceptionnels. Je prie pour que Dieu guérisse notre petite princesse! Vous princesse êtes la princesse du peuple s’il vous plaît celui qui lit cette PRIERE pour une guérison comment la vie peut-elle être si cruelle.

Révélant qu’elle a été inondée de demandes d’enregistrement d’une chanson Azaylia, Scarlett a dit que le moment était venu de le faire.

Elle a poursuivi: «On m’a demandé une tonne de fois d’enregistrer une reprise et bien sûr j’allais… ce sera demain. Continuez à combattre le champion, vous avez ça et vous êtes nombreux à nous battre avec vous aussi. #azaliya #letsgochamp. »

Hier soir, Safiyya s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’Azaylia «a du mal à ouvrir les yeux» parce qu’ils sont tellement enflés.

Instagram

Les parents au cœur brisé ont appris que les médecins ne pouvaient plus traiter la leucémie de leur fille[/caption]

Les parents inquiets ont demandé conseil à leur infirmière communautaire sur la façon de lutter contre la rétention d’eau – deux semaines après avoir appris que la leucémie de leur fille de huit mois était en phase terminale.

On pouvait voir Safiyya bercer sa petite fille alors qu’elle expliquait aux adeptes: « Azaylia a les yeux vraiment, vraiment enflés aujourd’hui et nos infirmières communautaires nous ont dit de mettre des compresses froides dessus et de les redescendre pour qu’elle puisse l’ouvrir. yeux, bénissez-la.

«Elle a vraiment, vraiment du mal aujourd’hui.»

La courageuse maman a ajouté dans la légende qu’on leur avait également dit de baisser l’alimentation d’Azaylia pour arrêter la rétention d’eau.

Plus tôt dans la journée, Safiyya a rendu un doux hommage à sa fille combattante dans une publication émouvante sur Instagram alors qu’elle partageait les œuvres d’art que des partisans lui avaient envoyées ainsi qu’à Ashley.

Elle a écrit: «Aucun mot ne peut se comparer à la fierté que je suis de toi Azaylia, être une maman a changé ma vie et ce voyage m’a rendu humble et m’a fait apprécier le vrai sens de la vie et au numéro 1 est la santé

«Le jour où papa et moi avons été bénis avec toi Azaylia a été le plus beau jour de notre vie, tu nous as acheté du bonheur chaque jour, malgré ce à quoi nous sommes confrontés, nous vous avons fait une promesse dès le jour où vous êtes né et vous l’avez redit en soins intensifs et c’était pour vous donner à 100% toute votre vie et cette promesse ne sera jamais rompue.

«Suivre notre amour en tant que parents, c’est la famille, les amis et le reste du monde, merci d’avoir aimé mon bébé voir les incroyables photos talentueuses, les vidéos et le monde entier éclairé pour Azaylia est beau honnêtement cela m’apporte chaleur et gratitude à vous tous et comme je ne peux pas vous remercier tous individuellement, mon amour et ma gratitude vont à chacun de toi.

«Merci d’avoir montré à l’univers à quel point Azaylia est spécial MON HÉROS «

instagram

Azaylia n’a que huit mois[/caption]

Safiyya et Ashley ont accueilli Azaylia en août de l’année dernière, mais ont été dévastées à peine huit semaines plus tard lorsqu’elles ont appris qu’elle était atteinte de leucémie.

Ils ont documenté une grande partie de son combat sur leurs pages Instagram et ont raconté comment ils espèrent rendre le temps de leur petite fille avec eux aussi plein de plaisir, d’amour et de bonheur que possible.

Plus tôt cette semaine, Safiyya a révélé qu’Azaylia «en difficulté» est maintenant sous oxygène à la maison après avoir été à nouveau transportée à l’hôpital.

Elle a précédemment raconté comment le tout-petit avait perdu la moitié de son visage en raison de tumeurs au cerveau.

Le mois dernier, Ashley et Safiyya ont levé plus d’un million de livres sterling pour emmener Azaylia à Singapour dans une ultime tentative pour lui sauver la vie – mais ont été dévastées quand on leur a dit que les spécialistes du pays ne pouvaient pas l’aider.

instagram

Ils rendent leurs derniers jours avec Azaylia aussi spéciaux que possible[/caption]









Des médecins britanniques ont ensuite découvert des tumeurs dans tout le corps d’Azaylia, y compris son cerveau et sa rate, et ont annoncé la terrible nouvelle qu’ils n’avaient plus d’options pour la soigner.

Les parents ont maintenant ramené leur petite fille de l’hôpital à la maison, mais ils retournent régulièrement à A&E pour garder Azaylia à l’aise, l’enfant de huit mois ayant des transfusions sanguines après avoir pleuré du sang et saigner du nez.

Safiyya a également révélé des ecchymoses violettes sur tout le corps d’Azaylia, car la leucémie empêche son sang de coaguler.

Grâce à son combat courageux, Azaylia a gagné le cœur de la nation et a été nominée pour un prix Pride of Britain – avec des gens à travers le Royaume-Uni qui se sont également rendus à leur porte pour « Clap for Azaylia » plus tôt cette semaine.