La star de X Factor révèle que sa petite amie est enceinte de QUATRIÈME enfant avec une douce photo de famille

La star de X Factor, Eoghan Quigg, attend son quatrième enfant.

Le chanteur, aujourd’hui âgé de 30 ans, a révélé que sa petite amie Amy Campbell était enceinte de leur deuxième bébé.

Il a écrit: “Nous y retournons… Bébé numéro quatre attendu au printemps prochain.. Nous ne pourrions pas être plus heureux.. #BabyQuigg.”

Amy a deux enfants d’une relation précédente, dont Eoghan est le beau-père.

Le couple a eu son premier enfant – une fille appelée Emmy Bell – en avril 2021.

Le couple est ensemble depuis 2015 et a acheté sa première maison en 2019.

Parlant précédemment de sa paternité imminente, Eoghan a déclaré au Belfast Telegraph l’année dernière qu’il était “sur la lune” à l’idée de devenir papa.

Il a déclaré: «Nous sommes tous les deux ravis, absolument aux anges.

“Dans une année très étrange et difficile, c’est une nouvelle fantastique et a définitivement transformé 2020 en une année très mémorable pour nous – dans le bon sens.”

Le chanteur nord-irlandais n’avait que 16 ans lorsqu’il est apparu sur X Factor en 2008.

Les juges sont tombés sous le charme irlandais du jeune Eoghan lors de son audition, le juge Louis Walsh ayant déclaré qu'il avait une "qualité de star".





Eoghan a certainement eu des moments mémorables dans la série – y compris sa romance avec sa compatriote Diana Vickers.

Après la fin du spectacle, il a échangé la scène pour retourner à l’école et a fait “tout le truc de l’université”.

Après un passage à Uni, Eoghan a tourné ses talents vers la radiodiffusion et est maintenant présentateur à Q Radio en Irlande du Nord.

Le chanteur est apparu sur This Morning en 2016 et a révélé qu’il revenait aux concerts et adorait jouer des “trucs acoustiques”.