La star de X Factor méconnaissable dans un selfie glam 12 ans après avoir été présentée en finale

La star de X Factor, Cher Lloyd, semble méconnaissable dans un selfie glamour 12 ans après avoir atteint la finale de l’émission.

Le joueur de 29 ans est devenu célèbre à l’âge de 16 ans lors de la septième série du concours de chant ITV en 2010.

La star de X Factor, Cher Lloyd, méconnaissable dans un selfie glam 12 ans après avoir été présentée en finale

Cher a participé à The X Factor il y a 12 ans

Cher est allée sur Instagram pour épater ses 2,5 millions d’abonnés avec un cliché époustouflant.

La chanteuse était tout sourire alors qu’elle posait pour un selfie devant un mur blanc.

La star d’ITV a opté pour un maquillage minimal, ses mèches brunes coiffées d’une raie au milieu et d’un pull à col roulé noir.

Cher a simplement légendé le message avec un emoji de cœur d’amour noir.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager leur amour.

« Merveilleuse maman “, a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté: “si jolieyy !! je t’aime Cher… je te soutiens toujours !!”

“Wow magnifique”, a répondu un troisième.

Après avoir terminé quatrième de la septième série de l’émission de talents, Cher a signé avec Syco Music et a sorti son single Swagger Jagger – qui a atteint le numéro un.

Son deuxième single With Ur Love a culminé au numéro quatre.

Cher a sorti deux albums depuis son passage dans la série – Sticks and Stones et Sorry I’m Late.

La chanteuse a été amoureuse de Craig Monk, qu’elle a épousé en 2013 après une courte romance.

Ils partagent une fille ensemble.

La chanteuse avec son mari Craig