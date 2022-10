La star de X Factor, Joe McElderry, semble presque méconnaissable alors qu’il danse sur la chanson de Beyonce

La star de X FACTOR, Joe McElderry, semble méconnaissable en dansant sur Beyonce.

Le joueur de 31 ans avait l’air de passer le meilleur moment de sa vie alors qu’il dansait sur la chanson alors qu’il était sur scène.

tiktok/@joemcelderryofficial

La star de X Factor, Joe McElderry, avait l’air méconnaissable alors qu’il s’amusait sur un morceau de Beyonce[/caption]

tiktok/@joemcelderryofficial

Le chanteur participait à un défi viral TikTok[/caption]

tiktok/@joemcelderryofficial

Les fans de la star ont loué ses mouvements de danse[/caption]

Il a enfilé une chemise verte et un jean gris alors qu’il tapait du pied et faisait tournoyer ses bras tout en appréciant le hit de Beyonce Cuff It.

Joe a sous-titré le clip, qu’il a posté sur TikTok, : “Je sais que je suis en retard, mais voici mon point de vue sur la tendance Beyoncé #fyp #beyonce #viral.”

Les fans ont profité des commentaires pour partager leur amour pour la vidéo ludique, avec une personne écrivant: “J’ai toujours les mouvements x”

Un autre a ajouté: “Oh wow! Tu m’as ramené mon adolescence vous regarde sur Xfactor. Vous avez l’air si bien.

Et un troisième a écrit: “Chanteur et artiste fantastique.”

Les fans de Joe pensaient que le chanteur “avait l’air différent” aussi, ce qu’ils ont également dit lorsqu’il est apparu sur Steph’s Packed Lunch plus tôt cette année, pour parler de sa tournée.

Les fans étaient ravis de le voir sur leurs écrans à l’époque, en particulier lorsqu’il a entonné un air, tweetant: “Wow Joe McElderry a toujours une voix incroyable!”

Joe a raconté à l’hôte Steph McGovern et Denise Van Outen le moment où il a fait un duo avec George Michael sur The X Factor.

L’adolescent au visage frais a réussi à voir Olly Murs pour arracher la couronne à l’âge d’or de haut vol du spectacle – et il se produit toujours aujourd’hui.

Le garçon de South Shields a obtenu un contrat d’enregistrement avec Syco de Simon Cowell dans le cadre du prix et il a ensuite sorti cinq albums du Top 20.

Cependant, il a été abandonné par le label en 2011, après que son single Someone Wake Me Up ne se soit vendu qu’à 7 000 exemplaires.





En 2012, Joe a été victime de harcèlement après avoir été traqué et suivi jusqu’à son domicile par un fan obsédé.

Le harceleur a bombardé Joe de tweets, s’est assis au premier rang lors de l’un de ses spectacles et a harcelé sa mère Eileen et a reçu une ordonnance d’interdiction de cinq ans.

Il a ensuite participé à une série d’émissions de téléréalité, notamment Popstar To Operastar, The Jump et, en 2014, a lancé une tournée de 50 dates au Royaume-Uni.

Joe a ensuite commencé une longue série de virages musicaux, notamment en apparaissant dans le rôle-titre de Joseph et de l’Amazing Technicolor Dreamcoat.

Ken McKay

Le garçon de South Shields a obtenu un contrat d’enregistrement avec Syco de Simon Cowell dans le cadre du prix et il a ensuite sorti cinq albums du Top 20[/caption]

Canal 4

Les fans ont adoré voir Joe McElderry apparaître sur Stephs Packed Lunch[/caption]