La star de X Factor, Jahmene Douglas, a l’air totalement différente une décennie après la célébrité de la série

La finaliste de X FACTOR, Jahmene Douglas, a montré son nouveau look – une décennie après avoir trouvé la gloire dans l’émission de talents ITV.

Maintenant, la star a l’air très différente de l’époque de son début de carrière, ayant troqué ses mèches rasées de près pour un style beaucoup plus long.

Jahmene Douglas a dévoilé son nouveau look

La star a séduit les juges de la neuvième série de The X Factor

Il a fait pousser ses cheveux pour révéler ses boucles naturelles, tout en arborant une barbe taillée.

Il pose fréquemment pour des selfies sur Instagram, où il a l’air d’avoir grandi par rapport à la dernière fois que les fans l’ont vu à la télévision à seulement 20 ans.

La star – qui est arrivée deuxième derrière James Arthur en 2012 – a séduit les juges avec son interprétation du hit d’Etta James At Last.

Jahmene, 30 ans, a reçu quatre votes positifs rapides du panel The X Factor lors de sa première audition dans la neuvième série de l’émission à succès.

Il a ensuite atteint la finale en direct de la compétition, où il s’est battu avec James Arthur pour le titre convoité et le contrat d’enregistrement.

Cependant, malgré sa deuxième place, Jahmene a continué à avoir une carrière réussie dans la musique, signant un contrat d’enregistrement avec Sony.

Un an après ses débuts dans l’émission, il a sorti son premier disque – Love Never Fails – qui présentait des apparitions de son mentor de l’émission Nicole Schersinger.

En 2016, Jahmene a sorti son deuxième album, Unfathomable Phantasmagoria, qui avait un long métrage de l’acteur Samuel L Jackson.

Il avait déjà séduit les fans en révélant qu’il s’était teint les cheveux en blond.

Jahmene semble être dans une situation bien meilleure par rapport à son temps peu de temps après le spectacle, qui l’a vu partager des pensées suicidaires inquiétantes.

Le chanteur de soul et de gospel a admis aux fans qu’il avait des “pensées suicidaires” et qu’il se sentait “brisé, perdu et sans valeur” sur Twitter.

« Je ne sais plus quoi faire », écrit-il. “Mon esprit est en proie à des pensées suicidaires chaque fois que mes défenses sont affaiblies.”

Il a poursuivi: «Je me sens tellement brisé, perdu et sans valeur. Peu importe à quel point j’essaie de me réparer, à qui je parle ou ce que je mets en place, cela revient toujours à ça.

Il a terminé la longue note en écrivant: «Tout ce qui me reste, c’est le désir de mourir. Je ne le veux pas, mais je le veux. C’est la bataille intérieure. J’ai peur que la prochaine fois que j’essaie, je réussisse parce que je n’ai plus rien en place.

Les fans ont afflué sur Twitter pour partager leur amour et leur soutien au chanteur en déclarant qu’il n’était pas seul et qu’il devait rester fort.

Jahmene s’est ensuite excusé auprès de ses fans et, dans une lettre ouverte émouvante, il les a remerciés de l’avoir soutenu.

Jahmene et sa mère Mandy ont tous deux parlé de l’horrible violence domestique qu’ils ont subie alors que Jahmene était enfant, et le chanteur a félicité sa mère pour avoir écrit un livre sur l’expérience.

La sensation pop s'est teint les cheveux en blond en 2017

Il a depuis poussé ses cheveux et sa barbe