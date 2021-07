La star de X Factor, Honey G, est méconnaissable après un relooking glam alors qu’elle se présente sur le tapis rouge à Londres

Honey G de THE X Factor est de retour – et elle a jeté les casquettes et les blousons aviateur pour un nouveau look glam.

La star, de son vrai nom Anna Georgette Gilford, a été victime d’infamie dans la série 2016 de l’émission de talent de Simon Cowell.

Le Honey G de X Factor est de retour – dans une paire de talons blancs et une robe bleu marine[/caption]

Elle a été vue dans une paire de talons blancs et une robe bleu marine glam alors qu’elle marchait le long du trottoir à Londres aujourd’hui.

Cependant, elle ne pouvait pas tout à fait se résoudre à perdre les nuances – l’une de ses marques de fabrique sur The X Factor.

Honey G a fini à la cinquième place de l’émission après avoir ravi les juges – à l’exception de Nicole Scherzinger – avec des reprises de chansons telles que Gangsta’s Paradise.

Au cours des dernières années, elle a considérablement minci, baissant de trois tailles de robe et perdant deux pierres lors du verrouillage.

La star a été vue dans des chaînes, des lunettes de soleil et des sweats à capuche sur The X Factor[/caption]

Maintenant, elle a jeté les survêtements scintillants et le bling pour un look plus sage[/caption]

Elle a posé aux côtés de l’acteur Adam Deacon sur le tapis rouge[/caption]





L’homme de 40 ans a été vu en train de rejoindre les stars lors d’un événement caritatif Sapper Support au Army & Navy Club à Londres.

Parmi les autres célébrités présentes à l’événement d’aujourd’hui figuraient Danielle Mason et l’acteur Adam Deacon.

Soutien Sapeur organisait un événement caritatif de célébrités pour le lancement de leur toute nouvelle lanière de soutien pour le SSPT.

L’événement visait à sensibiliser le public au soutien en matière de santé mentale en s’adressant aux personnes souffrant du SSPT à travers le monde.