La star de X Factor, Frankie Cocozza, méconnaissable à l’âge de 30 ans – plus d’une décennie après avoir trouvé la gloire dans l’émission

FRANKIE Cocozza semble méconnaissable depuis ses jours sur The X Factor alors que la star de télé-réalité fête ses 30 ans.

Le mauvais garçon du concours de chant ITV a célébré son anniversaire marquant avec une série de clichés de ses jours sous les projecteurs.

Caractéristiques de Rex

Instagram

Ces jours-ci, Frankie a un look beaucoup plus apparié[/caption] Instagram

Il montre son corps tonique à l’âge de 30 ans[/caption]

Et ils ont prouvé à quel point le père de l’un d’entre eux a changé depuis qu’il est devenu célèbre lors de la série de concours de talents 2011.

Vivant maintenant en Australie, Frankie regarde des mondes loin du rockeur en herbe qui honorait la scène tous les samedis soirs.

Il porte ses cheveux bruns lissés en arrière et plus courts – la vadrouille de style Russell Brand qu’il arborait il y a plus de dix ans est révolue.

Frankie a déménagé avec sa désormais ex-femme Bianca, qu’il a épousée à Brighton et le couple partage un fils, Frankie Jr.

L’ancien couple s’est séparé depuis et Frankie sort maintenant avec la créatrice de lingerie Emma Stubbs.

Le duo partage régulièrement des selfies adorés sur les réseaux sociaux, où Frankie peut également être vu en train de profiter de son nouveau style de vie en plein air.

Alors qu’il était autrefois célèbre pour ses soirées difficiles – il a avoué être un toxicomane, avoir passé six nuits à boire de la cocaïne et avoir couché avec sept femmes pendant son passage dans l’émission – on le voit maintenant souvent frapper les vagues et profiter d’une vie saine.

Mais alors qu’il fêtait son grand anniversaire, plusieurs de ses copains du showbiz de l’époque ont rendu hommage à leur compagnon.

“Joyeux anniversaire Moosh !” l’ancienne star de Towie Kirk Norcross a écrit sur son instagram, partageant des clichés d’eux deux.

L’un d’eux provenait d’un tournage de magazine qui a vu le duo effronté au lit ensemble pendant que Frankie nourrissait Kirk avec des chocolats et Kirk tenait une bouteille de champagne.

Un autre ancien ancien de X Factor, Marcus Collins, a également souhaité bonne chance à Frankie.

La star de X Factor, Marcus Collins, qui est apparue dans l’émission avec le garçon dont c’est l’anniversaire.

Il a partagé une photo de la paire avec son compatriote Craig Colton alors qu’ils assistaient à un concert pour feu George Michael.

Instagram

Frankie avec sa petite amie Emma[/caption] Instagram

Kirk Norcross a partagé cet hommage d’anniversaire[/caption]