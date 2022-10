La star de X Factor, Emily Middlemas, semble méconnaissable alors qu’elle se fiance

La star de X FACTOR, Emily Middlemas, a l’air très différente de son passage dans la série à succès après s’être fiancée.

La chanteuse, 24 ans, a partagé l’heureuse nouvelle mardi après un week-end de fête avec ses amis et sa famille.

La star de X Factor, Emily Middlemas, a révélé qu'il était fiancé

La chanteuse a l'air très différente depuis son passage dans la série

La popstar – qui est apparue au concours de chant ITV en 2016 – a déclaré qu’elle était ravie de commencer son “prochain chapitre” avec son futur mari.

Emily était magnifique dans une robe corset blanche alors qu’elle posait à côté de son fiancé bien-aimé lors de leur fête de fiançailles.

Sur une photo, Emily l’a piqué avec adoration sur la joue et dans un deuxième clin d’œil, elle a fièrement montré son énorme bague en diamant.

Six ans après son apparition dans la série, Emily avait l’air toute adulte alors qu’elle posait dans la superbe robe.

Elle a écrit: “Les futurs Mr & Mrs – nous avons passé tout le week-end à célébrer nos fiançailles avec nos proches.

“Je ne peux pas dire à quel point j’ai de la chance de pouvoir appeler @koolkidsongs ma fiancée.

“Notre amour est comme un conte de fées et je suis plus que reconnaissant pour chaque moment que nous passons ensemble. voici le prochain chapitre.

Les fans ne s’en souviennent peut-être pas, mais la star était auparavant liée à sa co-star de X Factor Ryan Lawrie en 2016.





Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le couple était fiancé après qu’Emily ait publié un tweet crypté qui a envoyé les fans dans une frénésie.

À l’époque, elle écrivait: “OH MON DIEU @RyanLawrie_ M’A DONNÉ LA MEILLEURE SURPRISE AU MONDE, JE SUIS LA FILLE LA PLUS CHANCEUSE DE JAMAIS. OH MON DIEU!!!!!!!!!!!.”

De nombreux fans n’ont pas tardé à spéculer sur la nature de la surprise – beaucoup sautant à la conclusion que c’était une bague à son doigt.

« A-T-IL FINALEMENT PROPOSÉ ? » a commenté un fan excité.

Un autre a ajouté: “Bague de fiançailles?”

Cependant, Ryan a remis les pendules à l’heure et a déclaré que les rumeurs étaient “fausses”.

La chanteuse écossaise Emily a été éliminée du spectacle après un chant tendu avec Matt Terry.

À l’époque, elle a parlé au magazine Closer de son mentor Simon Cowell, elle a déclaré: «Je sais que beaucoup de gens pensent qu’il fait peur, mais je pense qu’avoir un fils Eric a changé cette vision de lui.

“Tout le monde peut voir son côté plus doux et il n’est pas du tout effrayant : juste humble, véridique et un papa incroyable.”

Emily, qui avait 18 ans lorsqu’elle est apparue dans l’émission, a adoré chaque minute d’être encadrée par Simon, disant à Closer qu’il était devenu comme un membre de sa famille.

Elle a déclaré: «Simon a été incroyable – il est presque comme une figure paternelle.

« Il s’occupe vraiment de moi : il prend soin de ma santé et s’assure que je mange bien.

“Nous disions l’autre jour que nous pensons que nous nous entendons si bien parce que nous sommes tous les deux un peu fous.”

