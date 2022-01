La star de X Factor Ella Henderson méconnaissable 10 ans après s’être effondrée de la série alors qu’elle apparaît sur Graham Norton ce soir

La star de X Factor, Ella Henderson, a l’air très différente une décennie après avoir perdu le titre contre James Arthur.

Maintenant, la chanteuse est de retour et apparaît aux côtés de Penelope Cruz dans le Graham Norton Show de ce soir, plus belle que jamais.

AP : Association de la presse

Ella Henderson a l'air incroyable dans le Graham Norton Show de ce soir

Le chanteur a trouvé la gloire sur X Factor en 2012.

La jeune femme de 26 ans est loin de l’époque de X Factor alors qu’elle portait un costume noir sur mesure et travaillait ses mèches maintenant blondes dans un style ébouriffé pour son apparition sur le chat de la BBC.

Ella est devenue célèbre lors de l’émission de talents ITV en 2012, à l’âge de 16 ans, où elle a séduit les juges avec son interprétation de Cher’s Believe avant d’atteindre la finale en direct.

L’ancien de X Factor a terminé à la sixième place derrière le vainqueur James Arthur.

Après son passage dans la série, Ella a signé avec le label Syco Music de Simon Cowell et a sorti son premier album studio, Chapter One, avec le magnat de la musique en 2014.

Pendant son temps avec le label, Ella a marqué plusieurs succès avec son single Ghost, qu’elle a écrit avec le producteur scénariste américain Ryan Tedder, et la ballade émotionnelle Yours.

Mais en 2018, alors qu’elle travaillait sur son deuxième album, Ella s’est séparée de Syco et a annoncé qu’elle prenait une pause des projecteurs.

Dans les coulisses à l’époque, son père Sean, un homme d’affaires, a été condamné à trois ans et demi de prison pour son rôle dans l’escroquerie d’investisseurs de 4,7 millions de livres sterling.

Ella était également aux prises avec une anxiété sévère, qui était si grave qu’elle s’est effondrée dans un Ikea pendant ses vacances aux États-Unis et à son retour au Royaume-Uni, elle a été hospitalisée pendant quatre nuits.

S’adressant au Times plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré: « Honnêtement, je pensais que j’avais une crise cardiaque. J’avais de la mousse à la bouche, mes bras sont devenus mous, je me suis effondré sur le sol et je suis apparemment devenu violet.

« Dieu merci, j’étais en train d’acheter un canapé pour mon Airbnb – Ikea a dû payer l’ambulance. Quand le médecin a dit que c’était de l’anxiété, je ne l’ai pas cru. Mais je suis rentré à la maison et j’ai continué à avoir des attaques.

« J’ai passé quatre nuits à Chelsea et à l’hôpital de Westminster, ayant chaque scan sous le soleil. J’avais des douleurs profondes dans la poitrine, des fourmillements, je dégoulinais de sueur et je tremblais. À un moment donné, je ne pouvais même pas parler.

Après sa sortie de l’hôpital, Ella est retournée dans sa maison familiale dans le Lincolnshire où elle a passé le confinement et s’est concentrée sur son amélioration avec de longues promenades et des séances de thérapie hebdomadaires.

NOUVELLE MUSIQUE

Huit ans après ses débuts, Ella devrait sortir son deuxième album studio, Everything I Didn’t Say, sur Major Toms, le label appartenant à Rudimental, en mars.

Outre son album, la chanteuse a collaboré avec Jax Jones sur le hit dance This Is Real ainsi que Risk It All avec House Gospel Choir et le duo de DJ français Ofenbach sur le single Hurricane.

Elle a également connu beaucoup de succès l’année dernière avec son duo, Let’s Go Home Together, avec Tom Grennan.

Son single, Brave, est sorti plus tôt ce mois-ci avec beaucoup de succès et Ella a récemment annoncé une tournée au Royaume-Uni pour la seconde moitié de l’année.

Sur une note personnelle, Ella a trouvé l’amour avec l’olympien britannique Jack Burnell, qu’elle a rencontré sur Raya pendant le confinement.

Pennsylvanie

Ella a été séduite par son interprétation de Cher's Believe avant de se rendre dans les maisons des juges

Le hitmaker devrait sortir son deuxième album studio en mars

La chanteuse interprétera son nouveau single Brave sur Graham Norton ce soir