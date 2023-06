La star de X Factor Australia arrêtée pour le meurtre d’une petite fille de neuf mois cinq ans après qu’elle a été retrouvée inconsciente à la maison

La star australienne de X FACTOR, Mitchell Callaway, a été arrêtée pour le meurtre présumé d’une petite fille de neuf mois.

L’homme de 37 ans a été menotté à son domicile de Bowraville, en Australie, à la suite d’une longue enquête policière sur la mort du bébé en 2018.

Mitchell Callaway a été arrêté en lien avec la mort d’un bébé en 2018 Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Callaway a terminé septième sur X Factor Australia en 2011 Crédit : Facebook

Callaway encré a été photographié en train d’être promené par des flics après avoir été accusé du meurtre présumé du jeune jeudi.

Au moment de la tragédie en 2018, les services d’urgence ont été appelés dans une maison de Binnaway à la suite d’informations selon lesquelles la petite fille ne répondait pas.

Le tot a été transporté d’urgence à l’hôpital de Coonabarabran mais est décédé peu de temps après.

Des détectives du district de police d’Orana Mid-Western ont par la suite lancé une enquête sur le décès – s’étalant sur près de cinq ans.

Des médecins légistes spécialisés ont analysé la maison, ce qui a conduit les enquêteurs à conclure que le décès était suspect.

Et après avoir reçu de nouvelles informations en mai, les flics ont exécuté un mandat de scène de crime, ce qui a conduit à l’arrestation de l’homme aujourd’hui.

Callaway a ensuite comparu devant le tribunal local de Macksville pour un chef de meurtre présumé.

L’affaire a été ajournée et il comparaîtra à nouveau devant le tribunal la semaine prochaine.

La mère du bébé, au cœur brisé, a déclaré au Daily Mail qu’elle était heureuse que l’enquête ait progressé.

Elle a déclaré: « Il y a un long chemin à parcourir.

« Mais aujourd’hui, nous avons assisté au début de la justice.

« Elle a été la raison pour laquelle j’ai continué à me battre, à vivre et à aller aussi loin.

« Pas un jour ne passe sans que tu ne me manques et que j’aimerais que tu sois là.

« Cela ne vous ramène pas mais cela vous apporte un peu de paix et la justice que vous méritez – Pour toujours ma petite fille. »

Au moment de la mort de la petite, une nécrologie à ses funérailles disait : « Elle était la définition de la perfection.

« C’était le bébé le plus heureux, le plus souriant et le plus effronté qui a fait fondre le cœur de tous ceux qui l’ont rencontrée. »

Callaway a participé à la troisième saison du X Factor australien en 2011 avant d’être éliminé lors de la sixième semaine de la populaire émission de chant.

Il a terminé à la septième place du classement général.