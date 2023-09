La star de « The Wonder Years » Danica McKellar et l’actrice de « Full House » Candace Cameron Bure sont amies depuis des décennies, mais elles ont récemment découvert qu’elles vivaient dans un triangle amoureux lorsqu’elles étaient adolescentes.

« Donc, en 1989, je crois, il y avait cette fête qu’un magazine pour adolescents organisait et [« Growing Pains » star] Jeremy Miller, qui était également un jeune acteur, était présent à cette fête », a expliqué McKellar à Fox News Digital lors de la conférence des années 90 de That’s4Entertainment à Tampa, en Floride.

« J’étais là, et Candace était là. et il m’a demandé d’être sa petite amie. Et je me suis dit : ‘Oui !’ Et je ne le savais pas à l’époque, mais je suppose que Candace pensait qu’elle et Jeremy sortaient ensemble.

« [It’s] si bête. Je veux dire, nous étions si jeunes. Nous avions environ 13 ans. Donc, ce n’était pas une sorte de relation sérieuse dont nous parlions. »

« Mais j’ai découvert des années plus tard dans « Danse avec les stars », j’ai découvert qu’elle disait : « Oh, nous sortions ensemble. Je me dis : Quoi ? » Alors Jeremy, tsk tsk, pas bien », a-t-elle dit en riant.

« Mais heureusement, mon amitié avec Candace a très bien survécu. »

L’amitié de l’homme de 48 ans avec Bure va au-delà de leur passé commun de stars de l’enfance, mais concerne également leur foi, quelque chose de plus récent dans la vie de McKellar.

« Je suis un nouveau croyant depuis avril de l’année dernière, et cela a été un voyage et une relation des plus incroyables », a déclaré l’ancien élève de « Danse avec les stars ».

McKellar a parlé ouvertement de son exploration de la foi en ligne via Instagram et Great American Community, une application liée à Great American Family Channel, où McKellar a joué dans plusieurs projets.

« Cette année, je lis la Bible tout au long de cette année, ce qui a été [a] voyage vraiment incroyable. C’est beaucoup. C’est un livre très long », a-t-elle déclaré en riant. « Mais je vais le terminer d’ici la fin de l’année, et ça a été incroyable.

« Pour moi, ce n’est pas une question de religion, c’est une question de relation. Et c’est ce que je trouve si épanouissant. Et… je le souhaite et je prie pour que tout le monde ressente le genre de paix qui va avec. »

McKellar a même soutenu Bure l’année dernière après ses commentaires controversés sur les projets de Great American Family de se concentrer sur des programmes qui « garderont le mariage traditionnel au cœur ».

Bure a fait face à des réactions négatives et a ensuite publié une déclaration disant qu’elle avait « un grand amour et une grande affection pour tout le monde. Cela me brise absolument le cœur que quiconque puisse penser que je voudrais intentionnellement offenser et blesser qui que ce soit ».

Cependant, la co-star de McKellar, Neal Bledsoe, a décidé de quitter la chaîne.

« En tant qu’artiste, j’aspire à être fier du travail que je crée. Mais l’idée que mon travail puisse être utilisé pour discriminer délibérément quiconque me horrifie et me rend furieux », avait-il déclaré à l’époque dans une interview accordée à Variety.

« J’espère que GAF changera, mais jusqu’à ce que tout le monde puisse être représenté avec fierté dans ses films, mon choix est clair. »

« Neal est une personne merveilleuse. C’est un très bon acteur et j’ai tellement aimé travailler avec lui », a déclaré McKellar à Fox News Digital l’année dernière à la ChristmasCon. « Lui et moi partageons certainement notre amour et notre soutien à la communauté LGBT. … Je ne suis pas d’accord avec son interprétation de ses commentaires. Je ne les ai tout simplement pas vus de la même manière.

« [Bure] a commencé la phrase par « je pense », ce qui n’est pas définitif, et elle l’a terminée par « à la base », ce qui ne veut pas dire exclusivement », a-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas d’accord avec son interprétation, mais je l’aime. à mort, et je lui souhaite bonne chance. »

Cette année, étant à la Con des années 90 ce week-end, McKellar s’est sentie sentimentale à propos de son passage dans « The Wonder Years », qui s’est déroulé de 1988 à 1993 sur ABC.

« C’est nostalgique, et tant de fans [have been] me disant combien ils m’aiment dans les émissions de mon enfance. Et c’est juste que cela vous fait sentir tout chaud et flou. Et c’est amusant de se remémorer les années 90 », a déclaré McKellar.

La star de « Christmas She Wrote » a admis qu’il n’était pas toujours facile de grandir en tant qu’adolescent sous les projecteurs ou en tant qu’adolescent en général.

« Je veux dire, en tant qu’enfant dans les années 90, je pense que n’importe quel enfant traverse beaucoup d’insécurités. Et donc si je dois me parler dans les années 90, je dirais : « Tout va s’arranger ». » Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas trop. Tout ira bien. Ce n’est peut-être pas ce que vous pensez, mais tout ira bien », a-t-elle déclaré.

McKellar a déclaré que le renouveau de la danse swing était pour elle un moment fort inattendu des années 90.

« Comme à la fin des années 90, il y avait tout ce renouveau du swing et j’allais danser le swing à Los Angeles. [were] des tonnes de clubs tu [could] aller danser le swing. Et puis, en 1999, j’ai eu la chance de jouer Rizzo dans « Grease » dans une production régionale… juste à l’extérieur de Los Angeles.

« Et je me souviens d’avoir dansé le swing sur scène et d’avoir réfléchi à ce moment-là, de regarder la mer de visages brillants et heureux, de danser et d’avoir l’impression qu’il n’y avait nulle part ailleurs où je préférerais être en ce moment », a-t-elle poursuivi. « Il n’y a rien d’autre que je préfère faire. J’ai tellement aimé danser.

« Et j’ai pu participer à « Danse avec les stars » plusieurs années après. Et maintenant, je peux danser dans des films ! »

L’actrice traduit cet amour de la danse swing dans un nouveau rôle dans « Swing Into Romance » de Great American Family.

Dans le film, McKellar incarne une ancienne danseuse qui participe à un concours pour aider à collecter des fonds pour le magasin de sa famille. Son ancien partenaire de « Danse avec les stars », Gleb Savchenko, fait également une apparition dans le film.

« Swing into Romance » sera diffusé le 7 octobre sur Great American Family.