La star de « Wonder Years », Danica McKellar, affirme clairement qu’elle conserve son apparence jeune

La star de « The Wonder Years » Danica McKellar a grandi à la télévision dans le rôle de Winnie Cooper, la fille à côté de Kevin Arnold, jouée par Fred Savage.

Mais maintenant, à 48 ans, McKellar a l’air plus jeune que jamais et révèle que le secret de son look anti-âge est plus simple que prévu.

« Je n’ai pas de conseils secrets pour rester jeune. Cela fait beaucoup de choses », a-t-elle déclaré à Fox News Digital lors de la conférence des années 90 de That’s4Entertainment à Tampa, en Floride, le week-end dernier.

« Je ne bois pas d’alcool, je ne bois pas de café. Je reste à l’écart des aliments malsains. Je ne mange pas de sucre ni de gluten, même si le gluten n’est pas nécessairement mauvais pour la santé. Je reste à l’écart des produits laitiers. Je les garde simplement aussi propres et aussi simple que possible. Je mange de la viande, mais des morceaux de viande très propres, pas de bacon.

DANICA MCKELLAR, STAR DES « WONDER YEARS », RÉVÈLE UN TRIANGLE AMOUREUX AVEC CANDACE CAMERON BURE DANS LES ANNÉES 1980

Même si elle se concentre sur des choix alimentaires sains, McKellar admet qu’elle aime les gâteries occasionnelles.

« Quand je dis ces choses, bien sûr, je fais des folies de temps en temps, mais c’est assez rare », a-t-elle déclaré. « Et je trouve que je me sens mieux lorsque je m’en tiens à un régime alimentaire vraiment sain. Et lorsque je fais de l’exercice. Toutes les choses que nous savons tous que nous sommes censés faire, il n’y a pas de secret, c’est juste de la cohérence. »

REGARDER : DANICA MCKELLAR, STAR DES « WONDER YEARS », SUR LE MAINTIEN DE SON STYLE DE VIE ET ​​DE SON APPARENCE SAINES

Elle a ajouté : « Et à mesure que je vieillis, cela dépend de plus en plus de ce que je ressens. Et il se trouve que cela coïncide avec votre apparence. »

McKellar a eu 48 ans en janvier de cette année et a célébré son anniversaire sur Instagram avec un article de réflexion sur son récent voyage dans la foi.

« …merci beaucoup d’avoir fait ce voyage avec moi, à la fois avec mes films sur @gactv et avec @mckellarmath, et bien sûr aussi avec ma foi retrouvée, pour laquelle tant d’entre vous ont été si encourageants ! » écrivait-elle à l’époque.

Elle a poursuivi en écrivant : « L’autre secret de la vie ? Prendre toute cette gratitude et redonner au monde de toutes les manières possibles. Ma grand-mère a toujours dit : ‘La façon d’être heureux est de rendre les autres heureux.’ Faites-le circuler… Merci beaucoup pour tout ! Et bonne année 2023 ! »

McKellar est mariée à Scott Sveslosky et partage un fils, Draco, avec son ancien mari, Mike Verta.

« Je soutiendrais mon fils Draco dans tout ce qu’il veut faire, que ce soit comme acteur ou autre », a déclaré McKellar à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de suivre ses traces d’acteur.

« Je veux qu’il explore ses talents et qu’il profite de la vie que nous vivons et qu’il voie simplement ce qu’il aime faire. »

Elle a également donné de sages conseils non seulement à son enfant, mais aussi à toute personne cherchant des conseils.

« [I’d say] rien de valable n’est facile et profitez du voyage car il ne s’agit pas du tout de gloire ou de renommée. C’est surtout tout ce que tu fais, comment tu travailles dur quand personne ne te regarde [that matters], » dit-elle.