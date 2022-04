La star de “Wonder Woman” Lynda Carter rend hommage au “vibrant” Robert A. Altman après avoir perdu son épouse de 37 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lynda Carter est déterminée à préserver l’héritage de son défunt mari, Robert A. Altman.

La star de “Wonder Woman” a assisté aux prix TGen, une filiale de City of Hope, où elle a reçu le John S. McCain Leadership Award pour son plaidoyer en faveur de la recherche et des avancées cliniques.

La femme de 70 ans s’est rendue sur Instagram lundi et a partagé que son épouse de 37 ans est décédée d’un type rare de cancer qui affecte la production normale de cellules sanguines du corps.

“Je suis tellement reconnaissante de recevoir le prix de leadership John S. McCain de @tgenresearch”, a déclaré l’actrice a légendé le message. “Depuis plus de 20 ans, TGen a mené des recherches génétiques révolutionnaires pour découvrir des traitements meilleurs et plus précis pour des maladies comme le cancer et les troubles neurologiques.”

“J’ai perdu mon mari dynamique Robert à cause de la myélofibrose l’année dernière, et je soutiens TGen dans l’espoir que la forme mortelle de la myélofibrose sera un jour guérissable ou survivable”, a expliqué Carter. “Merci, Dr Trent et Dr Caligiuri d’avoir consacré votre vie à une poursuite aussi noble. Vous êtes des superstars, et je suis si fier de faire partie de la communauté TGen !”

Le PDG du jeu est décédé en 2021 à 73 ans.

En novembre, Carter s’est assise avec Tamron Hall et a décrit comment elle pleurait trois fois par jour après la perte de son mari bien-aimé.

“Je sens que je dois me relever et me dépoussiérer et mettre un pied devant l’autre et être aussi courageux que possible même quand je n’ai pas envie de surmonter le chagrin”, a déclaré Carter.

La star a déclaré que les souvenirs d’Altman la maintenaient en vie.

“J’avais souvent dit de mon mari de son vivant que si vous étiez un ami de Robert Altman, vous étiez l’une des personnes les plus chanceuses du monde”, a-t-elle déclaré. “Il était juste un de ces types de gars et il est devenu mon mari. Et donc c’était choquant quand nous l’avons perdu. C’était inattendu.”

“Je suis surpris de ne pas être en larmes”, a poursuivi Carter. “Parce qu’à chaque fois que je parle de lui, ça fait monter les larmes mais après avoir entendu [supermodel and David Bowie’s widow] Iman, en quelque sorte l’entendre m’a donné un peu de courage… qu’elle a déménagé à l’endroit où je ne suis pas encore là, mais cela me donne l’espoir de découvrir qui je suis sans lui car il n’y a aucun témoin de ma vie sans lui.”

Au moment de la mort d’Altman, Carter s’est exprimé sur les réseaux sociaux au sujet de leur mariage de plusieurs décennies.

“Robert est l’amour de ma vie et il le sera toujours”, a partagé l’actrice. “Nos 37 ans de mariage ont été un cadeau extraordinaire. Nous avons partagé la passion que j’espère que tout le monde aura la chance de vivre au cours de sa vie. Nous nous sommes protégés les uns les autres et avons toujours été les champions les uns des autres.”

“Nous avons toujours été reconnaissants pour les deux belles vies que nous avons créées ensemble : nos enfants, Jessica et James”, a poursuivi Carter. “Ils sont les lumières de ma vie et ont été la plus grande joie de Robert. Je vois tellement Robert en eux, et je sais qu’il vit à travers eux.

« À tous les fans qui ont partagé leurs condoléances : Jessica, James et moi voulons dire merci. Nous aimons particulièrement entendre parler des moments où vous avez rencontré Robert lors de concerts ou à travers son travail dans le monde du jeu. Il a adoré vous rencontrer et entendre votre histoires.”

Carter a également écrit un message déchirant pour Altman.

« À Robert : vous êtes la personne la plus honorable que j’aie jamais eu le privilège de connaître », a-t-elle déclaré. “Et je dois être ta femme et la mère de tes enfants. Merci de m’avoir donné tout l’amour de ma vie.”