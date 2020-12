En tant que Wonder Woman, Gal Gadot a la force, la vitesse, les réflexes et l’agilité d’un surhumain sérieux – et elle peut même voler.

Mais l’actrice, qui reviendra sur grand écran en tant qu’héroïne emblématique cette semaine, estime qu’être une maman maintient fermement ses pieds cuissardés au sol.

Et tandis que Gal, 35 ans, peut être occupée sur le plateau à défendre le monde, elle estime que la chose la plus importante dans la vie est un temps de qualité à la maison avec ses filles Alma, 11 ans, et Maya, trois ans, et son mari, Yaron Varsano, 45.

Gal dit: «Quand je dis à mon tout-petit que je dois aller travailler, elle dit:« Pour Wonder Woman? puis court dans la maison en donnant des coups de pied et de la boxe. Elle aime ça.







(Image: AFP)



«Mais nous vivons tous dans un monde très moderne, exigeant et mouvementé et nous devons trouver un moyen de nous équilibrer.

«Quand je suis à la maison, j’essaie de méditer, d’être avec mes proches et de passer du bon temps sans écran, sans téléphone et sans distractions.»

Wonder Woman 1984, qui sortira mercredi dans les cinémas britanniques, devrait être le plus grand film de l’année au box-office et sur les sites de streaming.

Gal devrait accumuler plus de 3,75 millions de livres sterling pour le rôle, ce qui cimentera son statut de superstar hollywoodienne. Mais ses filles s’assurent que cela ne lui ira pas à la tête.

Elle dit: «Mon aîné est trop cool pour l’école à ce sujet. Elle est parfois très fière, mais en fin de compte, je suis sa mère.









Wonder Woman a des qualités que Gal est ravie de transmettre à ses filles. Elle dit: «Pour moi, c’est formidable de jouer ce rôle pour eux car c’est un grand personnage.

«Tout ce que Wonder Woman représente est brillant. Elle représente la justice, la paix, la sagesse, l’amour, l’acceptation et la compassion.

« Et toutes ces choses deviennent rares dans notre monde. »

Pendant 40 ans, l’héroïne de la bande dessinée a été incarnée par l’actrice américaine Lynda Carter qui, avec ses bracelets pare-balles et ses pantalons chauds bleus, a donné une touche douce et douce au personnage de sa série télévisée.

Mais tout a changé lorsque l’actrice israélienne Gal – une ancienne mannequin qui représentait son pays dans Miss Univers 2004 – est entrée dans le rôle.

Elle a été dévoilée comme la nouvelle sexy Wonder Woman dans le film de 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice.

Gal a joué aux côtés de Ben Affleck et Henry Cavill et son interprétation de l’héroïne était considérée par beaucoup comme l’une des meilleures choses du film.









Mais certains fans de bandes dessinées ont estimé que l’actrice de 5 pieds 10 pouces était trop maigre pour jouer à Wonder Woman.

D’autres ont estimé que donner le rôle à Gal – dont le CV comprend deux ans de service militaire – serait utilisé comme propagande pour les forces de défense israéliennes.

Mais Gal a ignoré les commentaires négatifs et a continué à jouer le rôle de super-héros dans deux films de 2017, Wonder Woman et Justice League.

Quand elle s’est regardée dans Wonder Woman 1984, elle est devenue un peu émotive.

Gal dit: «J’ai pleuré après avoir regardé ce film et je ne suis pas un crieur facile. Par exemple, quand je suis enceinte, je ne suis pas le genre de femme à regarder des publicités et à pleurer.

«Mais j’ai eu une réaction si forte à ce film et cela m’a pris au dépourvu.

«Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans le film qui m’a fait pleurer mais c’était au tout début.







(Image: Getty Images)



«Tout d’un coup, je n’étais pas Wonder Woman, l’actrice, la productrice, qui était sur le plateau quand tout a été tourné.

« J’étais une petite fille d’une banlieue d’Israël qui regardait toute seule au cinéma. »

Gal est mariée à l’homme d’affaires Yaron depuis 12 ans et la famille partage son temps entre Israël et Los Angeles, où la carrière naissante de Gal l’a occupée.

La star, qui étudiait pour devenir avocate avant de devenir actrice, a joué Gisele Yahsar dans trois films Fast & Furious.

Elle est également apparue dans le thriller comique Knight And Day et le thriller policier Triple 9 aux côtés de la star du Titanic, Kate Winslet.

Ces jours-ci, elle travaille dur pour rester en forme pour son rôle surhumain, mais garde les choses intéressantes en changeant ses régimes d’exercice.

Elle dit: «Je change ma routine d’entraînement de temps en temps parce que j’ai trouvé que chaque fois que je fais quelque chose pendant trop longtemps, je m’ennuie. Et puis je m’arrête et je ne fais rien.







(Image: KOBAL)



«J’ai donc eu une longue période à faire beaucoup de Pilates, mais maintenant je suis de retour au gymnase et de retour à Los Angeles, donc j’ai le temps de faire des randonnées et des nages.

« Il est très important pour moi de rester en forme et je pense que cela devrait être important pour nous tous. C’est notre outil – notre machine – et nous en avons besoin pendant une longue période. »

Quand elle ne travaille pas ou ne s’entraîne pas, Gal peut se détendre à la maison.

Elle dit: «Mon mari et moi sommes plus heureux de passer du temps ensemble à la maison avec la famille en train de manger un bon repas. J’adore que nous soyons tous ensemble.

«Les choses simples sont les plus efficaces. Cela peut sembler super-schmoozy ou autre, mais ce sont mes moments préférés.

«J’aime juste être normal. Je ne m’inquiète pas pour la célébrité.