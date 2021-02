LOS ANGELES (AP) – Comme son personnage de Wonder Woman, Gal Gadot est sur une mission: créer un mouvement pour apporter du bien au monde.

Le dernier projet de l’acteur israélien de 35 ans la fait travailler dans les coulisses en tant que productrice exécutive de «Impact», une série documentaire courte qui débute le 19 avril sur la chaîne National Geographic.

La série en six parties suit des femmes du Brésil, de Californie, du Michigan et de Porto Rico, entre autres, qui surmontent des obstacles et font des choses extraordinaires. Les femmes vivent dans des communautés touchées par la violence, la pauvreté, la discrimination et l’oppression.

«Je continue à les appeler mes femmes émerveillées parce qu’elles sont les véritables héros», a déclaré Gadot mardi lors d’un appel vidéo. «Je vais mettre et mettre mon costume et me battre pour faire croire. Mais ils sont réellement là sur le terrain, transpirant et faisant tout ce qu’ils peuvent pour rendre le monde meilleur.

Gadot joue Wonder Woman depuis 2016, et elle a joué dans la suite « Wonder Woman 1984 » l’année dernière. Elle a commencé à comprendre son influence et sa responsabilité en 2017, lorsqu’elle a joué dans un film solo mettant en vedette le personnage.

«Mon système de croyance est très proche du système de croyance de Wonder Woman», dit-elle. «Je suis tout à propos d’amour, de positivité et de paix. C’était une très bonne solution pour moi.