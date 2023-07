La star de Wild At Heart, Rafaella Hutchinson, méconnaissable 16 ans après avoir joué la fille d’Amanda Holden

La star de WILD at Heart Rafaella Hutchinson a l’air complètement différente de lorsqu’elle a joué Olivia dans la série ITV il y a 16 ans.

La jeune actrice est devenue célèbre dans la série dramatique en tant que fille de la protagoniste Sarah Trevanion – interprétée par Amanda Holden.

Rex

Instagram/@rafireaky

La star a maintenant grandi et a l’air différente de ses jours d’actrice[/caption]

Rafaella, 28 ans, n’était qu’une enfant lorsqu’elle a décroché son rôle révolutionnaire dans Wild at Heart en tant qu’Olivia Trevanion.

La jeune star – qui est la fille de l’actrice Sally George – a déjà joué des rôles dans des émissions telles que New Tricks, Beethoven et Life on Mars.

Elle a ensuite été choisie pour Olivia, qu’elle a jouée de 2006 à 2008 aux côtés de maman à l’écran Amanda et de papa Stephen Tompkinson.

Après son passage dans la série, où elle était vue comme une jeune fille de 12 ans au visage frais, elle a ensuite joué dans la série télévisée Doctors and Blind Eye.

Rafaella a également joué sur le grand écran dans des téléfilms, avec Cider avec Rosie et Fright Bites: Squal en 2015 et 2016.

Elle a ensuite suivi une formation à l’Institute of Contemporary Music Performance et joué avec la Royal Shakespeare Company.

La star a également écrit sa propre musique en tant qu’auteur-compositeur-interprète, travaillant avec le groupe Swann et The Worries tout au long de 2018.

Maintenant, Rafaella regarde des mondes loin de quand elle est apparue dans la populaire série télévisée Wild at Heart après avoir coupé ses cheveux.

Des clichés récents montrent la star exhibant ses multiples tatouages ​​– expérimentant des vêtements et du maquillage aux couleurs vives.

Elle semble avoir teint ses cheveux de plusieurs couleurs tout au long de sa vie d’adulte, notamment en blond délavé, en rose et en rouge foncé.

Instagram/@rafireaky

Rafaella a étudié la performance musicale à l’université[/caption]