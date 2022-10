La star de “White Chicks”, Marlon Wayans, repousse la culture d’annulation et jure de ne jamais s’autocensurer

L’acteur et comédien Marlon Wayans a défendu son film “White Chicks” de 2004 et a déclaré qu’il ne censurerait pas sa comédie par crainte d’annuler la culture.

Wayans a déclaré dans une récente interview avec BuzzFeed que des films comme “White Chicks” sont importants dans le climat actuel de culture d’annulation et de censure.

“Je pense qu’ils sont nécessaires”, a déclaré Wayans. “Je ne sais pas sur quelle planète nous sommes, où vous pensez que les gens n’ont pas besoin de rire, et que les gens doivent être censurés et annulés. Si une blague doit me faire annuler, merci de m’avoir rendu ce service. ”

” White Chicks ” est un film comique mettant en vedette Wayans et son frère, Shawn Wayans, en tant qu’agents du FBI qui se font passer pour deux femmes blanches stéréotypées aux cheveux blonds, en utilisant whiteface, pour résoudre un complot d’enlèvement. Le film a été réalisé avec un budget de 37 millions de dollars et a rapporté plus de 113 millions de dollars au box-office.

“C’est triste que la société soit dans cet endroit où on ne peut plus rire”, a déclaré l’humoriste dans l’interview. “Je n’écoute pas cette putain de génération. Je n’écoute pas ces gens : ces gens effrayés, ces cadres effrayés. Vous faites tous ce que vous voulez faire ? Génial. Je vais quand même raconter mes blagues. la façon dont je leur dis.”

Wayans, 50 ans, a également souligné que ses fans n’avaient pas contesté son style de comédie.

“Si vous voulez gagner de l’argent, montez à bord. Et sinon, je trouverai un moyen de le faire moi-même. Je connais mon public”, a-t-il expliqué. “Mon public vient à mes émissions tous les week-ends, et ils repartent en se sentant bien et en riant. Une chose à propos des Wayans, nous avons toujours raconté la pire blague de la meilleure façon.”

La star de “White Chicks” a même soutenu l’idée que le film ait une suite dans une interview avec Variety l’année dernière.

“Je pense que ‘White Chicks 2’ est nécessaire”, a déclaré Wayans à l’époque. “Je pense que nous nous sommes tellement resserrés que nous devons desserrer un peu nos liens et rire un peu.”