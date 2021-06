La star de West Side Story, Rachel Zegler, a décroché le rôle principal dans le prochain remake de Disney « Snow White ». et les Sept Nains, sorti pour la première fois en 1937.

La suite sera dirigée par Marc Webb, et ce mouvement a été décrit comme une nouvelle version du classique, qui suit une princesse qui est nourrie d’une pomme empoisonnée par sa belle-mère, la reine, puis tombe dans un sommeil profond qui peut être rompu seulement par un baiser du prince.

L’équipe de The Greatest Showman et Dear Evan Hansen Benj Pasek et Justin Paul écriront de nouvelles chansons pour le film. La bande originale de l’original comprenait les chansons « Heigh-Ho », « Someday My Prince Will Come » et « Whistle While You Work ». Le film devrait sortir sur les planchers l’année prochaine